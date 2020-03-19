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復刻千禧年代入口網站 「菜包網」還原奇摩20年前風情

聯合新聞網 / 綜合報導
菜包網復刻二十年前的入口網站，激起網友們的懷舊情懷。圖／菜包網
菜包網復刻二十年前的入口網站，激起網友們的懷舊情懷。圖／菜包網

隨著2019年的結束，全世界迎來了二十一世紀的第三個十年，當年的千禧寶寶如今也都已成年。隨著各地紛紛掀起的懷舊風，最近也有網友在網路上打造了「菜包網」，仿造二十年前的「奇摩網」、「蕃薯藤」、「MSN」等，將入口網站風情重新復刻，引來許多台灣網友爭相造訪，追憶過往的美好時光。

根據菜包網站內介紹，該網站是自2020年2月17日開始營運，成立初衷「源自於千禧年的網路懷舊」，「在過去撥接上網的年代，透過入口網站快速連結各式新奇網站可說是當年的全民運動。如今隨著網路的高速發展，入口網站已逐漸改變成為各種商業競爭下的數位行銷平台。鋪天蓋地的廣告和各式置入行銷的聳動標題，都已和過去的服務平台相形漸遠。因此，菜包網的出現是致力於創造一個乾淨清爽的便捷入口網站，期待能再一次讓人們享受網路所帶來的便利與舒適。」

除了識別圖像「菜包」與當年的奇摩神似以外，菜包網的許多功能也充分還原了過去的入口網站風采。該網站不只在最上方的快速啟動列中，設計了通往Facebook、Instagram、Youtube、Gmail、Twitch、Twitter等網站的按鈕，下方的入口整理中，更是包括了「生活」、「社群」、「雲端」、「音樂」、「電玩」、「影視」、「交通」等類別，可以連結到Google Maps、PTT、Dropbox、Spotify、Steam、Netflix等現代人常用的網站。其餘如「新聞中心」、「解憂小站」（包含星座運勢、梗圖）、「知識達人」（包括維基百科和各種語言字典）等等，應有盡有，可以說是讓過去入口網站的功能，透過新的方式重新復活。下方甚至還出現2000年代才有的計數器，可以看得出復刻者的用心。

除了連結到各大常用網站之外，菜包網還特別設計了自己的社群功能：網站內仿照2000年代風行一時的社群網站，架設了留言板、漂流瓶、祈願板等功能，也引來各方網友「灌水」（2000年代流行語，指在留言板上張貼無特別意圖的貼文，以衝高留言板貼文數並帶來人氣），緬懷二十年前的復古風味。

千禧年代的入口網站面貌，圖中為2002年，Yahoo台灣和奇摩站合併後的Yahoo奇摩。圖／Wayback Machine
千禧年代的入口網站面貌，圖中為2002年，Yahoo台灣和奇摩站合併後的Yahoo奇摩。圖／Wayback Machine

雅虎

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