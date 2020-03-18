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微軟也以Bing Search技術 打造新冠肺炎即時疫情網站

聯合新聞網 / 楊又肇

除了Alphabet旗下生命科學公司Verily已經著手打造可提供完整新型冠狀病毒疫情動態網站，並且能協助指示有疑慮的人就近前往可提供篩檢醫院進行確認，微軟稍早也說明已經由內部員工藉由Bing Search服務打造可協助彙整新型冠狀病毒相關資訊網站，讓民眾可以方便透過網路確認目前疫情狀況。

依照微軟Bing發展及推廣部門總經理Michael Schechter說明，此項服務是由微軟內部員工在家辦公期間打造，主要收錄包含世界衛生組織、美國疾病預防管制中心，以及歐洲疾病預防管制中心提供數據，讓使用者能輕易透過網路方式查詢目前新型冠狀病毒疫情，以及鄰近地區是否受到影響，同時也會列舉當地疫情處理方式。

另一方面，Google母公司Alphabet稍早也由執行長Sundar Pichai表示，目前已經由旗下生命科學公司Verily著手打造可即時確認疫情發展的網站，並且提供詳細疫情相關數據，以及當地政府處理辦法，另外也能協助指引對身體狀況有疑慮的人就近到鄰近可篩檢醫院進行確認。

而在Google、Facebook等網頁業者目前也開始針對新型冠狀病毒疫情相關假新聞、不實傳聞進行過濾，避免造成社會大眾非必要恐慌，或是對事實產生錯誤理解情況。另外，亞馬遜目前更針對刻意強調標榜除菌、對抗新型冠狀病毒等不實宣傳商品進行控管，而蘋果方面則是針對App Store內故意與內容新型冠狀病毒牽扯關係的內容進行管制。

在目前疫情逐漸在美國境內擴散，同時也讓不少民眾開始產生恐慌情況下，科技業者更希望藉由旗下服務、產品減少社會恐懼，同時也避免有心人士刻意藉此獲取不義之財，或是造成更大恐慌。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 新型冠狀病毒 微軟 新冠肺炎

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