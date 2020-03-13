佛心公司？成人網站Pornhub參「疫」咖 免費提供義大利人付費版功能
義大利疫情失控確診數不斷攀升，近日義大利總理孔蒂宣布全國封鎖至四月三日，呼籲民眾留在家中減少外出。而有知名成人網站Pornhub響應該政策，免費提供給義大利民眾付費版帳號，希望他們能乖乖留在家中。
成人網站Pornhub宣布，義大利用戶可以在3月份的期間無償使用Premium帳戶。並說明這個活動完全不用提供信用卡相關資料，不會額外索取相關費用。Pornhub希望義大利人在封城時刻「可以做點別的事」，只要「敲敲滑鼠和觀看」這麼簡單。
此外，Pornhub也實際捐款幫助義大利對抗疫情，將會把子公司Modelhub的3月份營利捐給當地醫院。
這項「善舉」傳到PTT，網友激讚「諾貝爾和平獎」、「真良心企業」、「充滿社會責任的網站」、「失去的人口必須回補」。
據報導，目前義大利的鎖國不同於中國大陸武漢的強制封鎖，是以公民自律為基礎的「軟性封城」。但若無正當理由違反封城令，有可能被監禁或罰款。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言