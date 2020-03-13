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佛心公司？成人網站Pornhub參「疫」咖 免費提供義大利人付費版功能

聯合新聞網 / 綜合報導
成人網站Pornhub宣布，義大利用戶可以在3月份的期間無償使用Premium帳戶。圖為示意圖。 美聯社
成人網站Pornhub宣布，義大利用戶可以在3月份的期間無償使用Premium帳戶。圖為示意圖。 美聯社

義大利疫情失控確診數不斷攀升，近日義大利總理孔蒂宣布全國封鎖至四月三日，呼籲民眾留在家中減少外出。而有知名成人網站Pornhub響應該政策，免費提供給義大利民眾付費版帳號，希望他們能乖乖留在家中。

成人網站Pornhub宣布，義大利用戶可以在3月份的期間無償使用Premium帳戶。並說明這個活動完全不用提供信用卡相關資料，不會額外索取相關費用。Pornhub希望義大利人在封城時刻「可以做點別的事」，只要「敲敲滑鼠和觀看」這麼簡單。

此外，Pornhub也實際捐款幫助義大利對抗疫情，將會把子公司Modelhub的3月份營利捐給當地醫院。

這項「善舉」傳到PTT網友激讚「諾貝爾和平獎」、「真良心企業」、「充滿社會責任的網站」、「失去的人口必須回補」。

據報導，目前義大利的鎖國不同於中國大陸武漢的強制封鎖，是以公民自律為基礎的「軟性封城」。但若無正當理由違反封城令，有可能被監禁或罰款。

義大利 疫情 新冠肺炎 信用卡 PTT

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