佛心公司？成人網站Pornhub參「疫」咖 免費提供義大利人付費版功能

前陣子寫了一篇「在 Google Chrome 瀏覽器使用 Instagram Direct 電腦版傳訊息教學」，也是在預告 Instagram 即將開放桌面版的 Direct 傳訊功能，現在很多人都習慣透過 IG 和其他朋友聊天，不過不像臉書的 Messenger 可以在瀏覽器上直接使用，Direct 仍必須倚賴一些第三方工具像是 Flume for Mac、IG:dm 或是 Instagram Windows 10 應用程式，雖然操作比較不便，但如果想在電腦上接收 IG 訊息又不想一直拿起手機的話也有瀏覽器外掛可以選擇。

2020-02-20 15:53