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LINE開放公共帳號服務 免費推播防疫資訊

中央社 / 台北12日電
通訊軟體LINE今天宣布提供中央政府一二三級機關與縣市政府公共服務帳號，讓政府機關在防疫時期免費推播防疫措施等相關宣導。 歐新社
通訊軟體LINE今天宣布提供中央政府一二三級機關與縣市政府公共服務帳號，讓政府機關在防疫時期免費推播防疫措施等相關宣導。 歐新社

為協助政府機關有效傳遞正確的官方資訊，通訊軟體LINE今天宣布提供中央政府一二三級機關與縣市政府公共服務帳號，讓政府機關在防疫時期免費推播防疫措施等相關宣導。

未來在緊急需求時，LINE也將放寬訊息上限，讓政府機關發布攸關民生、防災、防疫等資訊，方便民眾掌握最新動態。

LINE台灣董事總經理陳立人表示，為應對這次武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情，LINE透過平台上的各種服務與技術，匯聚政府各部會與在地夥伴的資源一起努力。除了開放公共服務帳號，LINE也採取一些舉措，希望能協助台灣民眾掌握正確的資訊，也希望幫助居家檢疫者或隔離者。

根據LINE官方部落格的說明，自疫情爆發以來，LINE TODAY協助中央流行疫情指揮中心隨時發布疫情最新資訊。對於重大的防疫資訊，LINE TODAY會以首頁加強宣導。截至3月8日止，疫情新聞總瀏覽量達1.3億，平均每天不重複的瀏覽人次達54萬人次。

LINE TODAY在台灣事實查核中心、Cofacts真的假的、MyGoPen、蘭姆酒吐司4家專業民間查核夥伴的協助下，也利用「防疫闢謠報你知」及首頁下方的「謠言破解」專區，隨時指正網路上的錯假訊息。截至3月8日止，「謠言破解」專區累積超過126則與武漢肺炎相關的闢謠查核文和澄清文，總瀏覽量達300萬。

值得注意的是，LINE台灣團隊於今年2月5日在LINESPOT中推出「口罩地圖」，串接健保局的公開資料，讓全台用戶只要打開LINE，都能根據所在位置尋找就近的口罩販售藥局與數量。即日起LINE廣告平台一律暫停接受醫療口罩廣告，在所有廣告版位中嚴格禁止刊登醫療口罩廣告。

此外，LINE在台灣推出的LINE TV與LINE MUSIC等2種線上服務14天免費體驗序號已提供給新北市、桃園市、新竹市、基隆市、宜蘭縣等地方政府作為居家檢疫包，自3月18日起，LINE MUSIC的體驗序號將全面開放給全台用戶。

另外LINE也集結韓國、台港的漫畫創作者，分別自3月10日與3月17日起，在數位漫畫平台LINE WEBTOON上推出防疫特輯，為讀者和社會打氣。

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