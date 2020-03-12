無辜皮囊底下的真實內幕：記者追蹤祖克柏14年揭臉書帝國黑歷史

現年近70歲的科技記者史蒂文．列維（Steven Levy）於近期（2020年2月25日）發表新書《臉書：內幕故事》（Facebook：The Inside Story），一上市即吸引全球頂尖財經媒體的矚目，從《經濟學人》到《連線》等重量級雜誌紛紛專文介紹。

列維何許人也？這本書為何引起震撼？

主跑科技產業新聞的列維，同時身兼作家角色，1984年出版《駭客：計算機革命的英雄》一書，被美國《電腦雜誌》（PC Magazine）喻為近20年最好的科技技術圖書，該書指出「黑客倫理」，為個人計算機及互聯網社會倫理奠定了基礎。列維的另一本書Crypto，則是2001年法蘭克福圖書展電子書大獎得主。

列維曾9次訪問祖克柏，受邀到祖克柏家中

在新書《臉書：內幕故事》中，列維回顧他在2006年就注意臉書的發展。

當時「社群媒體」一詞，尚未席捲全球，所謂「網路2.0」概念也屬萌芽階段。在那個時候，所謂的「網站」絕大多數都是企業等「組織」所擁有，以個人為單位生產資訊，放上網路，還是剛剛萌芽的概念。就在這個時候，臉書悄悄席捲美國大學校園，列維第一次造訪祖克柏，進行第一次貼身採訪。

從2006年3月到2019年7月為止，列維共九次親自採訪祖克柏，有時在臉書辦公室，有時在咖啡廳，有些時候，他更受邀到祖克柏家中。

早期筆記追蹤創業初期祖克柏

多次親身採訪，讓他擁有其他同業眼紅的第一手訊息，在《臉書：內幕故事》一書中，列維更展示了他保存了祖克柏早期筆記影本，成了他分析祖克柏的重要資料。

據了解，祖克柏使用大量筆記本，除了幫助自己思考，有時候，他更會將與工作內容有關的筆記本影印下來，用膠帶貼在同仁電腦上，當作「指令」。

這些筆記，無論是文字或是手繪圖稿，在8吋乘以10吋的頁面上沒有一筆塗改的痕跡，顯現出祖克柏絕頂的紀律和專注力，除了過人的腦袋，每一筆都深思熟慮。

筆記本裡的祕密

列維保存的影本是一本名為「改變之書」（祖克柏自己命名）的筆記，在裡面，祖克柏詳述了當時才剛剛要起步的「開放註冊」（open registration）計畫，當時仍以大學生市場為主體。

但「開放給所有人註冊」，意味臉書正準備從一個美國高中生、大學生為主的市場，邁向世界。祖克柏手繪出註冊的頁面， 並在頁面上寫下他對於開放臉書給所有人可能導致的問題，例如隱私的顧慮。

「無論是不是真的（隱私）安全，要怎麼做才能讓臉書看起來是安全的（ What makes this seem secure, whether or not it actually is）？」他在筆記本中問自己。

祖克柏有標註筆記日期的習慣，那一頁，標註的是2006年5月29日。

在那之後，臉書如同祖克柏計畫的，這個社群媒體不僅跨出校園，也跨出美國，然後以不可思議的速度累積了全球25億的使用者。

但一如他當時詰問自己的「這樣一來，臉書還是安全的嗎？」快速成長為全球最具影響力的社群媒體後，「隱私安全」愈來愈受到關注。

接連而來的，的確是愈來愈多針對臉書的指控，這些指控從早期的內容問題（使用者可以輕鬆搜尋到兒童色情的頁面）到大量洩漏隱私，再到利用臉書操控他國選舉等，慢慢都引向最終的大問題：祖克柏對於他所創造出來的臉書帝國的一切爭議，到底是有意還是無意？

作為一個全新架構的社群媒體，臉書快速成長的過程當中，臉書創辦人和高層主管是否有充裕的時間去思考，臉書每向前一步，對使用大眾的深遠影響到底如何？

當指控愈來愈多後，祖克柏愈來愈少接受採訪，就連出席美國國會聽證會，祖克柏都顯得避重就輕。去年10月，在美國一場聽證會上，民主黨眾議員妮蒂亞．維樂貴絲（Nydia M. Velazquez）不客氣地當面斥責：「你學會不應該撒謊了嗎？」在2014 年， Facebook收購通訊軟體WhatsApp，祖克柏承諾會將兩個平台的數據庫分開，然而不到幾年的時間，祖克柏就宣布將其合併。同樣在2019年，祖克柏也曾因為「不實政治廣告」等問題，再次到國會聽證。

真實世界的「戰國風雲」

現任臉書全球行銷解決方案副總裁Carolyn Everson， 早先任職於微軟，2011年被挖角到臉書，主掌臉書的廣告銷售。在接受列維訪問時，她坦承剛開始她以為老闆「應該」很清楚自己在做什麼，但不久後她就改變了想法，「（臉書）公司很多事情還沒有搞清楚，所有事情都是全新的，而他們仍在建造當中。」

列維寫道，祖克柏還是青少年的時候，就是文明帝國系列（Civilization）和「戰國風雲（Risk）」等遊戲的玩家，他很可能就是這樣去想像世界的。「這世界就是他的真人版戰國風雲，他從一國攻向另外一國，這雖然並不意味著一點都沒有理想主義，但他或許相信臉書是善的力量，但背後驅動的卻是競爭和權力，或許就是這樣，才讓他在一路上無視於各種警告訊號，終於來到不可收拾的地步。」

「他是無辜的嗎？還是他其實無止盡地在追求權力？」在接受《彭博》專訪時，採訪記者追問作者列維。

「有好幾次祖克柏試著裝無辜，我甚至當他的面告訴他，你不要再裝無辜了，」列維說。

（作者／ 李國盛 本文出自2020.3.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）