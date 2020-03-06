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小心AirDrop癡漢！ 女子搭捷運收到「防疫小知識」點開嚇壞

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖。一名女子搭乘捷運時突然收到陌生人的AirDrop通知，沒想到對方竟傳送猥褻照片，令她當場嚇傻。 記者翁浩然／攝影
示意圖。一名女子搭乘捷運時突然收到陌生人的AirDrop通知，沒想到對方竟傳送猥褻照片，令她當場嚇傻。 記者翁浩然／攝影

蘋果公司獨家的「AirDrop」功能，可以讓使用者彼此分享照片及影片，且不用消耗手機額外的儲存空間，然而如此方便的功能，卻有人拿來惡作劇。近日有一名女子搭捷運時，收到陌生人透過AirDrop傳來的「防疫小知識」，結果打開一看當場嚇壞，並發文警告其他人。

臉書社團「數位女力聯盟Widi」PO文寫道，鄭姓女子5日早上搭乘新蘆線列車，當時她正在用手機查看新冠肺炎相關新聞，突然一個陌生人透過AirDrop傳送「防疫小知識」給她，鄭女雖然猶豫一下，但還是好奇的點開看，沒想到對方傳來的竟是「男性生殖器」的照片。

鄭姓女子表示，看到照片的當下她完全傻住，馬上把畫面滑掉後，假裝若無其事地滑手機，同車的其他乘客也都沒有反應。事後她認為不能裝沒事，於是在自己的社交群組及臉書發文，警告其他使用Apple的用戶注意。

事實上鄭姓女子並不是第一個碰上這種狀況的人，在國外甚至有「AirDrop癡漢」來稱呼都過AirDrop傳送猥褻訊息的人。「數位女力聯盟Widi」就曾分享過相關新聞，指在日本「AirDrop癡漢」已成為一種新興的犯罪手法。由於AirDrops能自動找到半徑10公尺內能通訊的其他使用者，因此民眾平時最好在不用時將AirDrop關閉或設定隱私，藉此保護自己。

捷運 猥褻 Apple 蘋果

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