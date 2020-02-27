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LINE官方帳號新收費機制3月上路 群發大戶急跳槽

中央社 / 台北27日電

通訊軟體LINE將於3月1日啟用全新官方帳號，並按照每月群發訊息數量分級計費。常群發訊息且粉絲數多的公眾人物、股市分析師受影響最深，近期紛紛跳槽Telegram等軟體平台。

隨著LINE訊息量大增，使用者對每天收到的商家或品牌訊息感到資訊疲乏，真正點進去看的卻越來越少，當用戶受不了，就會直接封鎖或刪除煩人的官方帳號。

有鑑於此，LINE從今年1月14日至2月29日陸續升級現有的「LINE@生活圈」帳號，並將於3月1日全面使用新版官方帳號，升級後的帳戶可運用圖文訊息、進階影片訊息，或透過圖文選單內容讓用戶鎖定重要訊息。LINE希望藉此有效分眾、傳遞用戶有興趣的資訊，增加訂單轉換率。

此外，最重要的改變是發送訊息的收費機制。原本的LINE官方帳號屬於「吃到飽」模式，每月可以無上限的發送一對多群組訊息；新版官方帳號則將依照訊息發送量計價。例如低用量方案不收固定月費，每月免費的群發訊息則數為500則，但不可加購訊息則數；中用量和高用量方案的每月免費訊息則數分別為4000則、25000則，固定月費分別為新台幣800元、4000元，可以另外加購訊息則數。

LINE的目標是希望官方帳號經營者透過彈性的收費價格，隨著品牌經營及消費者的淡旺季，可以更彈性安排當月的行銷預算，每月依需求選擇合適的方案；同時經營者可以提供好友更精準的資訊，達到分眾行銷。

不過，對於粉絲人數動輒數萬或數百萬人的公眾人物、政治人物、藝人、演員和股市分析師而言，群發一則內容的訊息總量，就已遠遠超過低用量方案的免費數，如果不選擇有固定月費的中用量或高用量方案，並另加購訊息則數，就只能跳槽到其他免費平台，例如使用者可以互相交換加密訊息和自毀訊息的通訊軟體Telegram。

在2月底之前，LINE官方帳號密集的提醒用戶快快轉換平台，原用戶也面臨是否要跟進轉換的抉擇「陣痛期」。綜合網友對Telegram的評價，Telegram的優點包括可以永久保存訊息、傳送單一檔案的上限高達5GB、跨平台同步等；缺點則包括預設語言沒有繁體中文、沒有視訊通話功能、無法使用貼圖和主題等。

LINE Telegram 軟體

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