Google確定結束印度等地區 以廣告支撐的免費Wi-Fi網路服務

過去在印度、巴西、南非、墨西哥、泰國與越南等地區與在地業者合作，並且在大眾運輸車站提供以廣告內容支撐營運的Google Station免費Wi-Fi服務，稍早由負責此項目的Google副總裁Caesar Sengupta確認終止運作。

此項從2015年開始運作，並且在各個大眾運輸車站提供藉由觀看廣告內容即可免費獲得的Wi-Fi網路連接服務，主要是與在地業者合作，同時透過廣告內容曝光換取分潤，藉此支撐網路連接資源所需營運成本。

Google Station服務最早從印度境內各個主要車站提供，進而擴展至巴西、南非、墨西哥、泰國與越南，幾乎讓不少網路連接資源不發達地區的使用者，能更輕易獲取網路連接資源，並且透過網路獲取更多知識資源。

而決定結束此項服務的因素，除了歸咎於與各地區業者合作必須面臨不同技術難點與基礎建設差異，加上登入介面難以維持一致等問題，此外也包含Google Station服務投入地區的LTE行動網路使用價格越來越便宜，因此認為不需要再繼續推行此項服務，進而決定結束此項服務，

不過，雖然Google結束此項以廣告支撐的免費Wi-Fi服務，部分車站依然會由在地業者接手營運，例如Google在印度地區合作業者RailTel將會繼續提供服務，讓印度境內400個車站站點都能使用透過觀看廣告支撐的免費Wi-Fi連接服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》