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在電腦上使用 IG 傳訊接收訊息功能「Direct Message for Instagram」

聯合新聞網 / 免費資源網路社群
法新社
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前陣子寫了一篇「在 Google Chrome 瀏覽器使用 Instagram Direct 電腦版傳訊息教學」，也是在預告 Instagram 即將開放桌面版的 Direct 傳訊功能，現在很多人都習慣透過 IG 和其他朋友聊天，不過不像臉書的 Messenger 可以在瀏覽器上直接使用，Direct 仍必須倚賴一些第三方工具像是 Flume for Mac、IG:dm 或是 Instagram Windows 10 應用程式，雖然操作比較不便，但如果想在電腦上接收 IG 訊息又不想一直拿起手機的話也有瀏覽器外掛可以選擇。

本文要介紹的「Direct Message for Instagram」是一款免費 Google Chrome 擴充功能，主要用途是讓使用者在瀏覽器上接收傳送 Instagram Direct 私訊，其實這個方法就是將視窗模擬為行動裝置，再搭配上桌面通知及視窗固定等功能，就能打造出一個相當好用的 IG 桌面版工具。

Direct Message for Instagram 會在收到訊息時推播桌面通知，讓使用者不會錯過訊息，點選通知就能快速開啟訊息視窗，直接在瀏覽器中回覆訊息。因為是瀏覽器外掛，無論是 Windows、Mac 或 Linux 都能使用，無需額外下載安裝任何軟體或不確定是否安全的應用程式，安全性相對更好一些。這個外掛除了傳送接收訊息外，也有表情符號、傳送圖片功能，當然這只能滿足非常基本的傳訊用途，但可以在電腦使用相對來說更為方便。

Direct Message for Instagram

Chrome 線上應用程式商店

使用教學

STEP 1

以瀏覽器開啟 Direct Message for Instagram 在 Chrome 線上應用程式商店頁面，點選右上角的藍色按鈕「加到 Chrome」就能下載安裝，跟一般擴充功能相同。

STEP 2

接著開啟 Instagram 網頁版先登入你的 Instagram 帳戶，要注意的是外掛會使用你登入的帳號來傳送接收訊息，目前不支援多帳戶快速切換，因此如果你有多個 IG 帳號的話就必須登出才能使用其他 Direct 收件夾。

STEP 3

點選 Direct Message for Instagram 圖示後就會開啟 Direct 訊息視窗，而且會固定在螢幕最右側的位置，以直立方式顯示，看起來很像 Facebook Messenger 聊天室的功能，上方會依照時間排序收到的 IG 訊息，如果有陌生訊息的話也會顯示於右上角。

第一次使用時建議可以點選右上角的「設定」，將 Press enter to send 和 Notifications 兩個選項打開（預設情況下按 Enter 會跳到下一行，開啟後按 Enter 可以把訊息送出），另一個項目則是通知功能，讓我們在收到訊息時可以跳出桌面通知。

如果你希望在收到 Direct 傳送的圖片可以放大或下載，也記得要將最下面的 Action buttons 開啟，預設情況下無法直接點選開啟圖片。

STEP 4

收到訊息時 Google Chrome 瀏覽器的桌面通知會跳出桌面提示，點選快速打開 Direct 訊息。

進入對話視窗就跟一般的即時通訊軟體一樣，底下也有傳送表情圖案、圖片功能，網頁版和應用程式操作上差不多，當對方閱讀訊息後也都會出現「已讀」字樣。

雖然剛開始使用可能會有點不太習慣，不過整體來說我覺得比 Flume for Mac 和 IG:dm 還要更即時快速，畢竟這是 IG 網頁版功能，只是透過瀏覽器外掛讓它在使用上更為方便而已，如果有需要在電腦上收發訊息的朋友可以試試看喔！（當然還是希望 Instagram Direct 趕緊在網頁版推出這個功能，未來就不需要透過外掛）。

值得一試的三個理由：

1.透過電腦接收傳送 Instagram Direct 訊息

2.使用 IG 原生介面，免額外下載安裝軟體或應用程式

3.利用外掛固定視窗，有新訊息時以瀏覽器顯示桌面通知

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

Instagram Chrome Windows

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