Google將開放更多Android手機 加入使用Stadia串流遊戲服務

前陣子 Google 的音樂串流服務 YouTube Music 盛大登台，挾帶著海量資源優勢，強勢衝擊其他同類平台，也讓台灣人聆聽音樂的方式，變得更加豐富。筆者由於新入手特定的三星手機，有幸得到長達四個月的免費 YouTube Premium 試用機會，於是決定從習慣的音樂來源 Spotify，轉移到全新 YouTube Music，但是這段期間以來，我的使用體驗究竟是好是壞呢？

2020-02-13 15:46