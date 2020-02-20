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Google將開放更多Android手機 加入使用Stadia串流遊戲服務
Google旗下串流遊戲服務Stadia目前僅開放Pixel 2、Pixel 3、Pixel 3a，以及Pixel 4系列手機使用，但預期將會在本週四之後額外增加19款Android平台手機支援此項服務，其中包含三星、華碩與Razer旗下手機產品。
預計開放支援Stadia服務的手機包含如下：
- 三星Galaxy S8
- 三星Galaxy S8+
- 三星Galaxy S8 Active
- 三星Galaxy Note 8
- 三星Galaxy S9
- 三星Galaxy S9+
- 三星Galaxy Note 9
- 三星Galaxy S10
- 三星Galaxy S10e
- 三星Galaxy S10+
- 三星Galaxy Note 10
- 三星Galaxy Note10+
- 三星Galaxy S20
- 三星Galaxy S20+
- 三星Galaxy S20 Ultra
- Razer Phone
- Razer Phone 2
- 華碩ROG Phone
- 華碩ROG Phone II
Google預計未來也會開放iPhone機種使用，但目前尚未有預計開放時程。
依照Google日前公布資訊，對應Stadia服務的機種，作業系統至少要符合Android 6.0，或是iOS 11以上版本，另外也預期會加入以PC瀏覽器開啟遊玩，而Google接下來也會在今年內讓遊戲收錄數量增加至120款，其中將會在上半年上架超過10款獨佔收錄作品，更預期會包含3A等級遊戲大作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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