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Google將開放更多Android手機 加入使用Stadia串流遊戲服務

聯合新聞網 / 楊又肇

Google旗下串流遊戲服務Stadia目前僅開放Pixel 2、Pixel 3、Pixel 3a，以及Pixel 4系列手機使用，但預期將會在本週四之後額外增加19款Android平台手機支援此項服務，其中包含三星華碩Razer旗下手機產品。

預計開放支援Stadia服務的手機包含如下：

  • 三星Galaxy S8

  • 三星Galaxy S8+

  • 三星Galaxy S8 Active

  • 三星Galaxy Note 8

  • 三星Galaxy S9

  • 三星Galaxy S9+

  • 三星Galaxy Note 9

  • 三星Galaxy S10

  • 三星Galaxy S10e

  • 三星Galaxy S10+

  • 三星Galaxy Note 10

  • 三星Galaxy Note10+

  • 三星Galaxy S20

  • 三星Galaxy S20+

  • 三星Galaxy S20 Ultra

  • Razer Phone

  • Razer Phone 2

  • 華碩ROG Phone

  • 華碩ROG Phone II

Google預計未來也會開放iPhone機種使用，但目前尚未有預計開放時程。

依照Google日前公布資訊，對應Stadia服務的機種，作業系統至少要符合Android 6.0，或是iOS 11以上版本，另外也預期會加入以PC瀏覽器開啟遊玩，而Google接下來也會在今年內讓遊戲收錄數量增加至120款，其中將會在上半年上架超過10款獨佔收錄作品，更預期會包含3A等級遊戲大作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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