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社群媒體上防疫假訊息滿天飛，恐懼蔓延的比病毒快！推特、臉書這樣應對...

商業周刊 / 張庭瑋／商業周刊
路透
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摘要

1.新冠肺炎疫情爆發後，伴隨著病毒而來的，網路上各種虛假訊息，也像病毒一樣在人群間蔓延。

2.各大社群媒體公司為打擊假訊息，推特Google都建立彈跳視窗，在搜尋時建議用戶看官方資訊，臉書則是利用第三方查核機制，審查相關內容。

新冠肺炎疫情爆發後，伴隨著病毒而來的，還有網路上各種虛假訊息，讓各大社群媒體公司都傷透腦筋。

他們面臨一大堆荒誕離奇的說法，例如新型冠狀病毒是生化武器，或是可以吃大蒜治癒病毒引發的症狀等。這些訊息就像是病毒，在人與人之間傳播，造成不良影響。

恐懼蔓延得比病毒還快

《BBC》報導指出，加州大學傳染病學和疫苗學教授萊利（Lee Riley）博士認為，當今全天候的新聞播送和社群媒體的興起，使得恐懼的蔓延速度超過了病毒本身，特別是因為新冠肺炎的診斷速度遠快於20年前的Sars。

「一但確診，然後人們立刻在世界各地獲得確診的消息。他們不斷地更新消息，我認為這加劇了人們的焦慮感。」萊利說。

阿爾伯塔大學 （University of Alberta）衛生法規教授卡爾非德（Timothy Caulfield）接受《彭博》（Bloomberg）訪問時說：「疫情爆發時，人們不喜歡不確定感，他們想要知道狀況。」但是疫情爆發地中國，向來嚴格控制媒體訊息，《紐約時報》（The New York Times）就指出，為了填補媒體報導不足的問題，讓民眾傾向利用社群媒體表達內心的恐慌，反而容易有不正確的資訊。

流行病學家庫哈爾斯基（Adam Kucharski）向《衛報》投書表示，打擊網絡不實資訊的最好方法是「像對待真正的病毒一樣對待他們。」

各大社群媒體怎麼做？

「社群媒體是極化的機器，最響亮的聲音才會被聽到。疫情爆發時，人們需要的是最準確、最有分寸的訊息。」卡爾非德如此告訴《彭博》（Bloomberg）。

根據美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）報導，推特（Twitter）一直是傳播新型冠狀病毒錯誤訊息的載體之一。但該公司已經採取措施，讓用戶可以掌握可靠的醫療資訊。只要在推特上搜尋關鍵字「冠狀病毒」或「武漢」，都會先跳出一則訊息，鼓勵用戶「了解事實」，並附上當地衛生部門的連結，該平台上的搜尋結果也會以國家衛生部門訊息為優先。

推特還禁止了某些帳戶傳播謠言，其中最為人所知的，是存在已久專門散播八卦和謠言的網站ZeroHedge。推特表示：「我們將保持警惕，並主動投入資金，以確保公共服務領域不受到惡意行為的影響。」Google也用了類似的方法，當用戶搜尋病毒相關資訊時，會優先看到世界衛生組織（WHO）的資訊，包括病毒特性、傳播方式、危險性等詳細內容，以及人們可以如何預防。

至於臉書，則採用了第三方事實查核的方法，檢查相關內容，揭穿不實資訊。當第三方查核認為訊息為假，就會限制它在臉書和instagram上傳播。另外，臉書還採取更積極的手段：刪除貼文。若一則貼文被全球衛生組織，或地方衛生當局標記可能會對民眾造成不良影響，臉書會刪除該文章。該公司的聲明表示，他們會特別注意預防策略相關的假訊息——像是飲用漂白水治癒冠狀病毒。

臉書除了移除錯誤訊息之外，也積極推送正確的消息。該公司提供了免費廣告版面，使衛生組織可以在受感染地區的臉書和instagram上，展開新型冠狀病毒的衛教。

世衛組織也與各大社群企業合作。世衛的帕蒂森（Andy Pattison）表示，隨著科技公司都為制止錯誤信息傳播盡一份力，該組織也願意幫助他們核實發佈在其平台上的訊息。

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