FTC希望嚴罰以網紅宣傳、偽裝評論包裝廣告內容的行銷手法

美國聯邦貿易委員會 (FTC)稍早發出聲明，將針對在Instagram、YouTube，或是TikTok等線上社群服務平台以偽裝評論包裝廣告內容的美國境內業者進行更嚴厲裁罰。

此項聲明在美國聯邦貿易委員會以5比0投票數量通過，接下來則會透過對外公告，並且向社會大眾徵求意見，藉此決定是否需要重新審核廣告宣傳規範。

在此之前，美國聯邦貿易委員會便持續要求在線上社群服務平台活躍的網紅人物必須聲明其宣傳內容是否獲得贊助，但始終未能獲得實質效益。

尤其在越來越多業者投資大筆資金，希望透過吸引大眾目光的網路平台知名人物宣傳其產品，同時透過更具親和力、吸睛程度方式說服消費者產生購買行為，藉此形成比傳統廣告模式更具成效影響，使得更多業者期望將資金投放在更具影響力的知名網紅，而非透過傳統廣告曝光管道。

不過，透過網紅或知名人士進行產品代言情況，美國聯邦貿易委員會認為在沒有標明陳述內容涉及廣告，實際上就有規避一般廣告規範情況，甚至藉由偽裝評論、回應內容製造更熱絡的支持聲量，進而引導消費者產生購買行為，更可能涉及違法，因此希望抑止此類持續擴大現象。

以目前市場宣傳模式，確實有越來越多業者傾向尋找網紅、部落客宣傳旗下產品，雖然也會持續配合傳統廣告模式，但資金投放比重卻更傾向放在更具影響力的知名人物，藉此讓產品宣傳效益最大化，同時也盡可能規避廣告規範，讓消費者更相信是真實體驗分享，而非利益交換下的廣告內容。

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