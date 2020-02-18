Google Cloud面臨業務重整 部分員工遭到裁員

Google稍早在回覆信件證實，基於改善改善營運及客戶合作互動模式，將重組Google Cloud雲端業務團隊，其中包含將取消部分職務，連帶也會進行裁員。

依照Google證實內容，強調僅部分少數員工職務受到影響，但預期藉由組織重整愛來更好營運表現。

而就相關消息指出，此次重整將會影響大約50名員工原本職務。Google並未透露具體受影響員工數量，但表示將會與內部行動業務團隊合作，讓受到影響的員工可以在其他業務部門找到合適發展機會。

在現行雲端服務平台市場發展中，依然由亞馬遜旗下AWS，以及微軟旗下Azure取得市佔第一與第二順位，即便Google Cloud服務已經在市場佈局發展許久，始終未能扭轉市佔表現。因此Google內部與母公司Alphabet曾討論是否退離雲端平台服務市場競爭，但最後則是訂下在2023年讓市佔達成第一或第二順位的目標。

雖然在後續對外聲明否認有此討論，強調未來依然會持續布局雲端業務，但確實以目前發展情況仍與亞馬遜、微軟有相當顯著差距情況來看，勢必也必須作出一些調整，並且因應不同競爭優勢、市場需求提供更好選擇。

例如，未來Google Cloud將會格外著重零售、醫療、金融、媒體、娛樂及製造相關產業合作，同時也預期學習亞馬遜與微軟發展模式，預期爭取更多市場合作機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》