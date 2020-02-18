新冠肺炎疫情影響 SHOPLINE：網購訂單直逼雙11成長幅度

因為近期新型冠狀病毒影響，除了大幅降低民眾頻繁外出意願，同時也讓網購頻率大幅增加，其中除了添購日常生活用品，更包含採購諸如酒精、口罩、消毒用品等防疫物資。依照SHOPLINE公布近期數據顯示，今年農曆年節期間的訂單數量成長高達60%，甚至直逼往年雙11期間訂單成長幅度。

SHOPLINE分析，今年因為疫情影響之下，使得民眾在年節期間大幅降低外出購物意願，進而轉向線上購物。而根據內部統計數據顯示，相比去年農曆年節假期表現，今年在農曆年節期間的網路銷售表現出現顯著成長，其中訪客進站流量成長約50%，總訂單成長率更大幅提升60%。

以SHOPLINE內部數據統計顯示，1月份在台灣總體店家訂單量與流量表現，均直逼去年雙11購物期間時的表現。

由於疫情影響，使得民眾為了防範疫情而減少外出，非必要也儘量不出入大眾公共場所，並且改以網購方式替代出門採買。同時，部分因素也與今年農曆新年較早，多半民眾早已預先在網路上選購食品飲料相關的年節禮盒。

而在近期因疫情影響而帶動的網購風潮中，精油、乾洗手、隨身抗菌噴霧，以及與防疫相關的商品，在搜尋熱度及銷量有更加顯著成長，包含居家生活選物店「哎喔」，早在農曆年節開始前便售罄口罩、口罩香氛貼片等商品，年後特別備妥乾洗手供顧客選購，而主打販售清潔抗菌產品的「木酢達人」，更是在疫情爆發後，在抗菌相關的品類銷量上有明顯的提升。

至於因應農曆新年節慶，SHOPLINE電商服務在銷售前三名依然是流行服飾、美妝保養、食品飲料類別，但隨著疫情發展而增加的生活家居類型商品銷售趨勢，更成為目前成長幅度最明顯類別。

SHOPLINE表示，因為電商平台相比實體通路較不容易直接受到疫情等因素影響，同時也有相對彈性的銷售模式，但是如何在線上銷售做到差異化競爭也變得更加重要。目前新型冠狀病毒疫情何時趨緩仍是未知數，SHOPLINE建議店家仍須持續觀察疫情的發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》