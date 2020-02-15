Google打造全新遊戲服務平台GameSnacks 入門款手機也能流暢遊玩

Google稍早由旗下新創實驗室團隊Area 120推出名為GameSnacks的遊戲平台，預期藉由匯集各類HTML5架構設計遊戲，藉此吸引更多手機用戶遊玩，並且預期與Facebook藉由Messenger服務平台推出的Instant Games內容抗衡。

由於採用HTML5架構打造，意味手機僅需支援上網、可以開啟HTML 5網頁內容即可快速遊玩。Google標榜所有在GameSnacks遊戲平台收錄內容，僅需透過採用1GB記憶體容量手機，同時連網速度僅需1Mbps，即可流暢啟動遊玩。

目前此項遊戲平台支援桌機，或是透過iOS、Android平台裝置開啟使用，操作方式則支援滑鼠、鍵盤與觸控，同時收錄遊戲也相當容易上手遊玩，許多遊戲更採用全球各地區玩家所熟悉規則，例如三消、排列清除等。

相較必須下載安裝的遊戲，GameSnacks平台收錄遊戲不僅能讓各類手機輕易啟動遊玩，同時也無須佔據手機儲存容量，甚至更有流暢執行遊玩特性，相比藉由獨立app形式運作的遊戲，將能吸引更多手機硬體效能有限的玩家青睞。

而東南亞地區則預計與Gojek合作，透過GoGames服務平台即可存取所有收錄遊戲，而印尼則將成為GoGames服務平台在東南亞地區率先推行國家，其他地區則可透過GameSnacks服務平台遊玩。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》