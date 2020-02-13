YouTube Music 深度實測報告：資源太豐富反而成為平台劣勢？

前陣子 Google 的音樂串流服務 YouTube Music 盛大登台，挾帶著海量資源優勢，強勢衝擊其他同類平台，也讓台灣人聆聽音樂的方式，變得更加豐富。筆者由於新入手特定的三星手機，有幸得到長達四個月的免費 YouTube Premium 試用機會，於是決定從習慣的音樂來源 Spotify，轉移到全新 YouTube Music，但是這段期間以來，我的使用體驗究竟是好是壞呢？

獨立 App 介面的缺點

YouTube Music 擁有獨立於 YouTube 之外的 App 和網頁版服務，跨平台支援相當充足，用手機、平板、電腦甚至於智慧音箱或電視，都可以收聽來自 YouTube Music 的音樂，十分方便。

不過 YouTube Music 的 App 介面，對我而言依然不夠直覺，其中最關鍵的一點，就是底部導航列中間的「發燒播放清單」，應該要被「我的播放清單」所替代。為什麼這麼說呢？

左：YouTube Music、右：Spotify

主因在於，大部分的使用者開啟音樂 App 後，就是想馬上收聽自己喜歡的歌曲或歌單，並非由 App 所智慧推薦的歌曲，但 YouTube Music 卻要求用戶必須先點擊「媒體庫」，再按「播放清單」，找到自己要的歌單後，再點「播放」才能收聽，疊床架屋的路徑，長期使用下來確實會覺得煩躁。

相對之下，Spotify 的 App 設計，讓使用者只要於主介面點選「你的音樂庫」，就會立刻列出全部播放清單，選擇後即可開始播放，比起 YouTube Music 更加直覺。

YouTube Music 網頁版介面

除了上述的問題外，總體來說 YouTube Music 的介面設計還算中規中矩，黑底介面能讓 OLED 螢幕裝置更省電，獨立的網頁版服務相對 YouTube 來說，也比較貼近使用者純粹聆聽音樂的需求，沒有太多可以挑剔的地方。

強大搜尋功能反倒成為障礙

沒有人會否認 Google 是一間擅長搜尋的公司，全世界第二大的搜尋引擎，出人意料的就是 YouTube。所以照道理來說，YouTube Music 的搜尋功能應該要「碾壓」其他同類型服務，成為王者中王者。

但就現實來看，筆者倒是覺得 YouTube Music 的搜尋服務，反而做得有些糟糕。

左：YouTube Music、右：Spotify

就習慣而言，當我們在音樂 App 中進行樂曲搜尋時，第一個跳出來的結果，理論上就該是使用者想聽到的內容，這點無論 Spotify 或 KKBOX 等競爭對手，都可以很簡潔、明確的達成這項任務。

但是 YouTube Music 的狀況卻有些不同。當使用者輸入關鍵字並開始搜尋後，App 居然會出現數十筆「看起來都很相似」的搜尋結果，其中除了專輯版歌曲、混音版音樂外，還有唱片公司上傳於 YouTube 的 MV，以及個人使用者上傳的影片，一時之間無法輕鬆辨認。

此外，播放清單、藝人、專輯等非單一樂曲的選項，YouTube Music 也都全部列在搜尋結果中，如此眼花撩亂的「結論」，晃眼間確實會讓人無所適從，因為使用者沒辦法肯定「到底要點哪一個」，才是自己真正想聽到的內容。

YouTube Music 網頁版搜尋界面，注意到熱門搜尋結果後，接著是歌曲分類，App 版是影片分類先出現，再來才是歌曲，每次搜尋排序都不一致。

對比 Spotify 的搜尋機制，當使用者鍵入歌曲關鍵字後，通常列於最頂端的搜尋結果，就會是自己想聽的歌曲，即便有重複歌名的結果出現，也只要認一下藝人名稱即可。

Spotify 搜尋界面的其他選項，如播放清單、專輯等非單一歌曲的搜尋結果，需要操作者自行點開才會看見，使得操作者能更加專注於「音樂」本身，直覺且高效率。

資料庫的豐富度無人能敵

相對於 Spotify、Apple Music 的「從零開始」，YouTube Music 有著 YouTube 這個全球最大的影音平台做為後盾，其資料庫的豐富度自然是「虐殺」其他對手。

整體而言 YouTube Music 中包含的音樂來自三個管道，第一是唱片公司原本就上傳在 YouTube 的合法內容，為影片形式；第二是以往 Google Play Music 向唱片公司洽談後，取得授權的專輯版數位音樂；第三種是由全球使用者，自行上傳到 YouTube 但合法性處於灰色地帶的版權內容。

消費者對於前兩者通常不帶有任何疑惑，尤其 YouTube Music 還能夠欣賞合法 MV 這點，就比 Apple Music 與 Spotify 來得更加優異，但 YouTube Music 將 YouTube 平台上所有內容，都列入自己的收費服務中（假設訂閱 Premium 的話） ，這樣真的沒有問題嗎？

老實說，YouTube 似乎從來沒有正面回答過這個問題，他們只能相信使用者上傳了合法內容，並盡力把非法內容下架，但要是版權過濾機制失效，相當於使用者付費收聽了沒有授權的音樂，這就是一件非常尷尬的事情，在其他平台絕對不可能出現類似情況。但也因為如此，在 YouTube Music 上你幾乎不可能找不到想聽的音樂。

YouTube Music 在全球各地上線的時間並不算短，這類型的爭議至今似乎也沒有造成太大影響，站在使用者的立場，保持現狀而不去理睬這類「漱口杯」等級的問題，或許是相對比較好的做法......吧？

音質好壞取決於音樂來源

官方指出，YouTube Music 的音質最高為 256kbps AAC，相比 Spotify 的 320kbps Ogg 來說稍差一些，但還不到令人難以接受的程度，絕大部分的收聽者應該都不會感到差異。

不過 YouTube Music 的官方說法有個陷阱，那就是 256kbps AAC 的音質，僅限於「專輯版音樂」才有，如果是影片內容，無論由唱片公司或全球使用者所上傳，就不能保證達到這個水準。

用「歌曲」過濾搜尋結果，才會真的找到來自唱片公司提供的專輯版歌曲。

所以對於「音質控」來說，YouTube Music 依然不是最好的雲端音樂串流平台，而且若是播放清單中，同時具備專輯版音樂和來自 YouTube 的影片，在播放時就容易出現大小聲不統一的問題，這就十分令人困擾。

收費合理性與試用優惠

文章開頭提到，由於筆者近期購買了指定的三星裝置，所以擁有四個月的 YouTube Premium 免費試用優惠，這個福利可以讓 2020 年 2 月 29 日前入手 Samsung Galaxy S10e、S10、S10+、Note 10、Note 10+、Fold 與 Tab 5e、Tab S6 的使用者取得，但務必記得於 3 月 31 日前開通。

如果是一般使用者，只要未曾試用過，都可以享受一個月的 YouTube Music Premium 免費體驗，只不過考量到性價比，其實筆者會更推薦直接訂閱，包含無廣告影片的 YouTube Premium。

選擇 YouTube Premium 而非 YouTube Music Premium 的原因其實非常簡單，前者收費為 179 元，後者收費為 149 元，與其他音樂串流平台的差異不大，並沒有足夠的跳槽動力，但多加 30 塊就能有無廣告干擾的 YouTube，怎麼想都更為划算。

結論：還能再更好一點的音樂平台

筆者從接觸 YouTube Music 至今，其實一直都不認為它與 Spotify、KKBOX 與 Apple Music 算「同一類服務」，更像是 Google 想將 YouTube 上的「音樂」獨立呈現出來的一種方法，只是多了「專輯版音樂」讓使用者能夠存取。

在 App 的設計上，YouTube Music 擁有播放手機中本地音樂的能力，並會於未來取代 Play Music，成為 Android 10 預設的音樂播放程式，在擴大影響力的同時，也為 Google 混亂的音樂策略進行整合。

YouTube Music 將日文歌曲的歌名，通通翻譯成英文拼音，相對之下 Spotify 則維持日文顯示。

就體驗而言，YouTube Music 還有許多可以改進的地方，例如前面提過的播放清單開啟路徑，以及搜尋結果的檢視、呈現方法等。

此外，Google 似乎非常想讓 AI 智慧推薦，在 YouTube Music 中擁有高度影響力，但 AI 干涉太過頭會造成負面影響，例如使用者自行製作的歌單播放完畢後，App 還會繼續播放其他推薦歌曲，得自行關閉相關設定才可以。

整體來說，我會推薦大家嘗試看看 YouTube Music，但它不見得能散發出足夠的魅力，吸引你脫離 Spotify、KKBOX 甚至 Apple Music 等，你已經習慣的 App 或生態圈。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》