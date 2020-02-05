推特打擊假新聞 採警告標籤或移除內容

社群平台推特（Twitter）今天公布一項計畫，要遏止被動過手腳的內容散播，包括「深度偽造」影片。這項計畫是打擊假新聞行動一部分，這類假新聞可能導致暴力或其他傷害。

推出這項計畫之前，推特去年曾問要如何在自家平台上減少虛假及被操控的媒體，這種媒體可能在選舉期間欺瞞民眾，或挑起暴力和肢體傷害。

法新社報導，推特與其他社群平台都努力回應大眾對假新聞的擔憂；推特表示，新措施會要嵌入變造過圖片或影片的推文使用一組警告標籤，或直接移除推文。

大眾對於利用人工智慧變造的「深偽」（deepfake）影片，以及其他以欺騙社群媒體使用者為目的的操控，疑慮日漸加深。

推特信賴與安全部副總經理哈維（Del Harvey）表示，新措施的目標不僅是深偽影像，還有其他種類的變造，有時稱作「淺度偽造」（shallow fakes）或「廉價偽造」（cheapfakes）。

她說：「這不是專為深偽制訂的規定。我們想要處理任何媒體被變造或偽造的狀況。」

哈維接受記者電話訪問時說，決定要加上警告標籤還是移除推文內容時，要看仿真程度及可能導致損害的嚴重性。