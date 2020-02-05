每月挑選10張精選回憶照片送到府 Google開始測試相片書製作訂閱方案

Google I/O 2017便開始提供的Google Photos相簿書製作服務，在近年陸續加入大尺寸畫布輸出，以及「重溫這一天 (Memories)」相片列印功能後，Google在次於此項服務提供按月訂閱方案，讓使用者能收取過去一個月內的10張精選照片。

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Google此項服務目前仍以美國境內推行為主，同時此次推出的訂閱服務仍處於測試階段，每月將以7.99美元價格計費，使用者可以自訂以個人Google Photos服務存放的人物或寵物為主，或是以個人曾經造訪景點為主，甚至可以將人物、寵物或景點照片內容混搭，每月將會從中挑選10張最佳照片，並且以4 x 6尺寸照片規格輸出，同時透過無光澤白色卡紙作為1/8吋邊框呈現。

使用者可以輕易以此作為家中裝飾，或是作為贈品送給親友，甚至也能以此製作精美回憶相本。

雖然目前眾人多半將照片存放在手機，但Google認為透過將照片以照片書形式輸出，實質上可讓原本冰冷的數位產品能有人情溫暖，同時也能呈現最直接的回憶感受，因此希望藉由相簿書製作服務協助建立人與人之間的情感聯繫，並且呈現數位相片不同應用面貌。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》