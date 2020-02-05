Google首度公布YouTube、Google Cloud發展數據 成為重要營收來源

Alphabet稍早公布2019財年第四季財報結果，其中營收達460.75億美元，相比去年同期增加17%，淨利部分則為106.71億美元，相比去年同期增加19%。而在此次公布財報結果中，Google也首度YouTube與Google Cloud雲端業務發展數據。

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而Google在2019財年第四季透過旗下網站產生營收達319.02億美元，相比去年同期的269.25億美元明顯增長，其中Google Search與其他業務營收達271.85億美元，相比去年同期也明顯增加。

依照數據顯示，YouTube在2019財年內的全年廣告收入達151.5億美元，其中在第四季內廣告收入就達47.2億美元，相比前一個財年同期全年達111.6億美元的收入規模明顯成長，同時也比前一個財年第四季廣告收入為36.1億美元的表現大幅增加。

從相關數據顯示，截至2019財年第四季為止，包含YouTube Music與YouTube Premium總計吸引2000萬名訂閱用戶，而YouTube TV部分則是累積達200萬名訂閱用戶

。不過，財報內容並未詳細公布廣告營收與創作者拆分比例等細節，同時YouTube TV訂閱收入，以及YouTube其他非廣告收入則是列入Google其他收入項目，約達30億美元規模。

至於Google Cloud雲端業務在2019財年全年收入達89.2億美元，其中第四季收入達26.1億美元，相比前一個財年全年收入達58.4億美元，同時第四季收入為17.1億美元的表現均有所成長。

目前同時職掌Alphabet與Google執行長的Sundar Pichai表示，YouTube與Google Cloud成為公司旗下全新成長顯著的業務項目，成為Google Search之後能帶來大幅收入的重要營收來源。而Alphabet財務長Ruth Porat表示，未來將會更進一步細分公布Google Search、YouTube廣告與Google Cloud雲端業務營收細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》