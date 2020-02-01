武漢肺炎假訊息網路瘋傳 臉書罕見大動作移除

臉書公司（Facebook Inc.）今天表示，將移除有關武漢肺炎疫情的不實訊息。 路透社 分享 facebook

臉書公司（Facebook Inc.）今天表示，將移除有關武漢肺炎疫情的不實訊息。此舉罕見地有別於臉書以往對可疑健康內容的一般做法。

路透社報導，俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情引燃全球反中情緒。網路上充斥惡作劇假消息，這些不實訊息被陰謀論者渲染，再加上爆發疫情的中國武漢市周遭區域遭封鎖，缺乏相關訊息，讓謠言瘋傳情況加劇。

根據當地衛生當局，中國境內有近1萬2000起感染病例，境外至少25個國家和地區通報確診逾130例。

臉書在部落格貼文裡表示，將針對武漢肺炎疫情移除「已遭全球主要衛生組織和地方衛生當局標記為不實說法或陰謀論」的內容，表示諸如此類的內容違反臉書「不實訊息導致人身傷害」的禁令。

此舉對臉書這個世界最大的社群網站來說可謂異常積極；臉書通常會透過限制搜尋結果和廣告，來限制含有不實健康訊息的內容散布給臉書每月29億的用戶，但同意保留原始貼文。

此外，臉書此舉也有別於美國其他主要社群網站的做法；Alphabet公司旗下每月20億用戶的YouTube、推特（Twitter）和擁有數億用戶的Reddit表示，他們並不認為有關健康的不實訊息有違公司政策。

如同臉書在其他案例的做法，這些公司會利用其他技巧來處理不實訊息，例如從權威公衛來源提升醫療資訊，並警告用戶不實消息內容已被拆穿等。

中國北京字節跳動科技有限公司（ByteDanceTechnology Co.）旗下的抖音（TikTok），以及影像社群網站Pinterest告訴路透社，他們確實會禁止健康相關的不實訊息，也正在積極移除有關武漢肺炎的不實內容。