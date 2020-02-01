Google傳聞針對企業溝通協作 打造全新一站式服務

依照The Information網站取得消息表示，Google可能針對企業應用求打造一款結合通訊與相關應用功能的軟體服務，藉此涵蓋Hangouts Chat、Hangouts Meet、Gmail，以及Google Drive在內功能。

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雖然在G Suite運作之下，Google已經順利取得不少企業用戶支持，但在Slack與Microsoft Teams服務持續競爭中，難免還是要有更多因應準備。

因此在針對企業內部團隊合作溝通需求，Google稍早傳出正在打造一款可同時滿足通訊與諸多企業辦公、協同作業需求的全新服務。

其中，預期將會同時整合Hangouts Chat、Hangouts Meet、Gmail，以及Google Drive在內服務功能，讓使用者能在相同操作介面使用所有服務功能，不像目前的G Suite必須在不同服務間切換。

這樣的功能自然會用Slack直接對抗，同時也會對應Microsoft Teams部分整合應用項目，預期能夠讓Google針對企業內部團隊溝通協作需求提供更完整且便利服務。

不過，Google自然未對此做任何回應。

在此之前，Google已經確認原本整合Google Assistant服務的Allo已經確認關閉，剩下的Duo則仍未有更具體發展更新，因此也很難斷定Google預計針對企業提供通訊功能具體細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》