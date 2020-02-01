Google翻譯加入抄錄功能 靠機器學習記錄讓翻譯更通順

過去在Google翻譯服務提供語音互動翻譯功能之後，接下來也開始加入可針對電影、教學內容進行更準確翻譯功能，讓使用者能有更便利翻譯使用體驗。

(圖／擷自9to5Google網站) 分享 facebook

在此項名為「抄錄 (transcribe)」的功能中，有點會像是模擬手寫抄錄翻譯，讓Google翻譯能依照語句表達斷句調整翻譯字詞，並且逐句加入標點符號。

而在一開始使用時候，此項功能依然會有一些翻譯不順問題，但Google表示同樣會藉由機器學習等人工智慧方式讓翻譯結果變得更加自然，同時也會透過持續使用而讓翻譯語句更顯自然。

現階段此項功能將會以英文、西班牙文、德文與法文在內語言應用為主，並且會在近幾個月後正式推出，同時也僅會先在Android平台提供此項功能。

不過，依照Google說法則表示暫時還沒有明確擬訂翻譯語言對應時間表，主要還是會看翻譯功能實際學習應用情況為準。

依照Google說明，目前Google翻譯功能每天約協助翻譯超過1400億個字詞，同時95%比例用戶源自美國境外地區，目前也已經成為相當熱門使用的Google服務項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》