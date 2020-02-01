親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

年前訂了40盒只送來10盒…基層診所也鬧口罩荒

下周兩波鋒面報到！這周末晴朗早晚冷 下周二北台灣變天

Google翻譯加入抄錄功能 靠機器學習記錄讓翻譯更通順

2020-02-01 08:39楊又肇

過去在Google翻譯服務提供語音互動翻譯功能之後，接下來也開始加入可針對電影、教學內容進行更準確翻譯功能，讓使用者能有更便利翻譯使用體驗。

(圖／擷自9to5Google網站)
(圖／擷自9to5Google網站)
分享

在此項名為「抄錄 (transcribe)」的功能中，有點會像是模擬手寫抄錄翻譯，讓Google翻譯能依照語句表達斷句調整翻譯字詞，並且逐句加入標點符號。

而在一開始使用時候，此項功能依然會有一些翻譯不順問題，但Google表示同樣會藉由機器學習等人工智慧方式讓翻譯結果變得更加自然，同時也會透過持續使用而讓翻譯語句更顯自然。

現階段此項功能將會以英文、西班牙文、德文與法文在內語言應用為主，並且會在近幾個月後正式推出，同時也僅會先在Android平台提供此項功能。

不過，依照Google說法則表示暫時還沒有明確擬訂翻譯語言對應時間表，主要還是會看翻譯功能實際學習應用情況為準。

依照Google說明，目前Google翻譯功能每天約協助翻譯超過1400億個字詞，同時95%比例用戶源自美國境外地區，目前也已經成為相當熱門使用的Google服務項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言電影Google人工智慧

延伸閱讀

蘋果推新地圖App 企圖挑戰Google

顯而立見／企業升級 用科技實現商業轉型

因應武漢肺炎！Google關閉台灣辦公室 2...

Google前執行長：美國AI領先地位五年後...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

Google傳聞針對企業溝通協作 打造全新一站式服務

2020-02-01 08:40

誤會大了！武漢肺炎讓「可樂娜啤酒病毒」搜尋量飆升2300％

2020-01-30 20:05

臉書推出隱私工具 用戶可控制第三方蒐集個資

2020-01-29 21:59

Vine共同創辦人再次挑戰6秒短影片服務 Byte將以TikTok作為首要對手

2020-01-28 07:46

Netflix確認將攜手韓國團隊 打造《獵魔士》原創動畫

2020-01-25 09:46

修圖錯了嗎？ Instagram開始隱藏假照片了

2020-01-22 21:32

「帝吧」網軍出征台灣四年後真的往生？臉書社團無預警封存

2020-01-21 22:26

Netflix透過原創冰淇淋口味 推廣旗下原創影音內容

2020-01-21 10:41

跟著龍貓去冒險！21部吉卜力工作室經典作品即將登上Netflix

2020-01-21 10:40

IGTV長影音服務使用情況不佳 圖示將從Instagram主頁移除

2020-01-21 10:34

挑戰騰訊地位！傳抖音母公司字節跳動計畫進軍手機遊戲

2020-01-21 10:31

Google確定今年3月不再受理上架Chrome apps 6月開始結束支援

2020-01-18 08:09

Google街景地圖七年沒更新 他打開驚見「過世阿公阿嬤」秒噴淚

2020-01-17 13:55

擴展旗下服務 微軟釋出基於Chromium架構的Microsoft Edge

2020-01-17 09:06

Chrome跟進了！Google宣布：兩年內逐步淘汰第三方Cookie

2020-01-16 18:06

Mozilla開始測試語音控制功能 讓使用者動嘴操作瀏覽器

2020-01-16 10:13

歐盟地區Android預設搜尋引擎服務第一順位 將改為DuckDuckGo

2020-01-16 10:12

官方帳號新制到來！品牌搬離LINE 慈濟：搬去Telegram吧

2020-01-15 16:19

Google攜手IBM 企業用戶也能透過雲端使用Power Systems運算資源

2020-01-15 09:52

Facebook預計在春季換上全新設計介面 視覺更為簡潔、增加黑暗模式

2020-01-14 08:56

網頁通知很煩人？新版Chrome要有「安靜模式」了

2020-01-12 21:02

網路開票聊天室大家在喊的「咕嚕靈波（●′∀‵）ノ♡」到底是什麼？

2020-01-12 18:28

快更新Firefox！避免「零日漏洞」攻擊 美國安部也呼籲用新版本

2020-01-11 15:10

打擊濫用與騷擾現象 用戶將可控制誰能回覆推文

2020-01-09 20:28

Google相簿免費加大容量 將儲存容量變無限大

2020-01-09 17:01

Google取消Google News內的數位版雜誌內容訂閱服務

2020-01-09 09:57

臉書在台推「選舉大聲公」 投票當日發送提醒通知

2020-01-07 18:53

敢回顧嗎？教你找出十年前Google搜尋紀錄

2020-01-02 18:13

臉書首度在台設戰情室！看懂2020大選，為何台灣將成假新聞最佳練兵場？

2020-01-01 10:10

YouTube新功能 讓創作者能針對影片被申告侵權部分進行微調

2019-12-29 11:43

還記得你學生時期的體適能紀錄嗎？輸入學號就找得到

2019-12-28 19:45

你的好友會變少、網紅會褪色...2020年社群網站會發生這5件事

2019-12-26 08:39

網傳LINE送耶誕貼圖是假的！辨別假訊息就靠這招查證

2019-12-23 21:42

減少外部仰賴 Facebook可能投入自有作業系統研發

2019-12-21 11:14

臉書又出包 2億用戶名字、電話外洩

2019-12-20 14:24

臉書又出包！2.67億用戶個資曝光

2019-12-20 11:47

不想被找到都不行 臉書坦承用這些方法追蹤你

2019-12-18 17:48

Google街景地圖涵蓋超過1,609 萬公里 相當於環繞地球400圈

2019-12-17 09:11

YouTube執行長育有五兒：我不准他們長時間看影片

2019-12-16 20:00
看更多

熱門文章

Excel輸入手機號碼0狂被吃掉？日期永遠變小數？選對格式免加班加到爽

2020-01-31 15:03

Nintendo Switch遊戲主機累積銷量 已超越當年的超級任天堂

2020-01-31 09:33

改變傳統筆電發展！眾人廣泛使用的蘋果iPad迎接10週年

2020-01-31 09:05

AirPower改良版？蘋果再傳可能上半年推出小型無線充電板

2020-01-31 09:34

Galaxy S20系列硬體傳聞規格整理 預計今年3月12日上市

2020-01-31 09:32

Galaxy Z Flip黑、紫色官方宣傳圖像曝光了 螢幕攤開以22:9比例呈現

2020-01-31 09:07

攜手集英社、Tomorrow Studio！Netflix確認拍攝《航海王》真人影集

2020-01-31 09:32

蘋果推新地圖App 企圖挑戰Google

2020-01-31 14:57

武漢肺炎訊息滿天飛 Facebook提三大相關措施

2020-01-31 16:41

Google翻譯加入抄錄功能 靠機器學習記錄讓翻譯更通順

2020-02-01 08:39

任天堂社長確認 今年不會推出新款Nintendo Switch

2020-02-01 08:45

神似Apple Watch！OPPO釋出即將推出智慧手錶外觀

2020-02-01 08:42

微軟確認參加MWC 2020 預期展示雙螢幕手機Surface Duo等項目

2020-02-01 08:43

三星開放Galaxy S20系列新機消息通知註冊 傳最快可在3月6日前交機

2020-02-01 08:44

Google傳聞針對企業溝通協作 打造全新一站式服務

2020-02-01 08:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top