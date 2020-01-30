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誤會大了！武漢肺炎讓「可樂娜啤酒病毒」搜尋量飆升2300％

2020-01-30 20:05INSIDE

取名真的很重要！

歐新社
歐新社
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武漢肺炎疫情延燒，2019 新型冠狀病毒（2019-nCoV）讓全球人心惶惶，各地防疫工作和衛生教育如火如荼，不過在世界某些地區卻對武漢肺炎有些誤解，讓一款啤酒在 Google 搜尋量飆升。

武漢肺炎在英文譯作 Wuhan pneumonia，而引發疾病的冠狀病毒英文譯作「coronavirus」，這個單字讓墨西哥莫德洛集團（Grupo Modelo）旗下的可樂娜（Corona）受到關注。

可樂娜（Corona）以皮爾森啤酒為主要的產品，隨著武漢肺炎成為熱議的話題，根據Google Trends數據從 1 月 18 日到 1 月 26 日「corona beer virus」（可樂娜啤酒病毒）、 「beer virus」（啤酒病毒）和「beer coronavirus」（啤酒冠狀病毒）三組關鍵字的搜尋量大幅成長，其中從 Google Trends 數據顯示從 1 月 18 日到 1 月 26 日，「corona beer virus」（可樂娜啤酒病毒）在全球搜尋次數成長 2,300%。

Google Trends 截圖
Google Trends 截圖
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同期，「beer virus」（啤酒病毒）的搜尋增長了 744％，而「beer coronavirus」（啤酒冠狀病毒）的搜尋量成長了 3,233％，其中搜尋「corona beer virus」（可樂娜啤酒病毒）來源於又以柬埔寨和丹麥居於前兩名。

事實上，「corona」一詞在拉丁語是「王冠」的意思，可樂娜是來自墨西哥因此以 corona 為品牌名，和這次的冠狀病毒並無任何關聯，卻意外受到網友誤會鍵入相關關鍵字。

受到病毒諧音引發民眾誤會的武漢肺炎並非第一樁，據《紐約時報》報導，在 1980 年代的愛滋病病毒 HIV / AIDS 流行期間，發音相同的減肥糖品牌 Ayds 的銷量下降了約 50％，所幸在疫情爆發後，可樂娜母公司的股價似乎並未受到疫情的負面影響。

Google 搜尋可樂娜股價截圖
Google 搜尋可樂娜股價截圖
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《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google武漢肺炎

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