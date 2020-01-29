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冷吱吱！寒流襲台最低溫剩6度 氣象局曝影響最劇時間點

臉書推出隱私工具 用戶可控制第三方蒐集個資

2020-01-29 21:59中央社 華盛頓28日綜合外電報導

社群媒體龍頭臉書表示，他們將推出一項隱私控制工具。路透社
社群媒體龍頭臉書表示，他們將推出一項隱私控制工具。路透社
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社群媒體龍頭臉書（Facebook）今天表示，他們向全球約20億用戶推出一項隱私控制工具，可讓他們檢視第三方程式或網站與臉書分享的用戶活動資訊，進而清除這些資料。

這項新功能是臉書加強隱私保護措施的一環，它允許用戶檢視並清除「活動資訊」。活動資訊通常被廣告商作為鎖定用戶的參考依據。

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）表示，這項工具為臉書打造「公開透明和（隱私）控制的新階段」。臉書近年來捲入不當蒐集和使用用戶個資醜聞。

祖克柏說：「我們進行這些已有一段時間，因為我們必須重建一些系統才能實現目標。」

他表示臉書用戶打開這項工具後，可看到第三方傳送給臉書的資訊，藉此作為隱私設定檢查（PrivacyCheckup）工具的一部分。

祖克柏說：「今天起，臉書全球用戶都可使用Off-Facebook Activity的工具。」

這項新工具將揭開臉書部分行為的面紗，包括從第三方應用程式蒐集資料、臉書登入、按讚紀錄和根據其他資料對用戶投放相關廣告。

法新社報導，臉書先前爆發一連串隱私醜聞，包括數百萬用戶的個人資料遭英國資料分析業者劍橋分析（Cambridge Analytica）擷取，用於美國總統川普2016年競選活動，如今推出隱私工具是致力挽回公司顏面的行動之一。

祖克柏廣告Facebook社群媒體

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