親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

澳洲確診首例武漢肺炎患者 華裔男曾去過武漢

Netflix確認將攜手韓國團隊 打造《獵魔士》原創動畫

2020-01-25 09:46楊又肇

稍早公布2019財年財報結果之餘，Netflix表示近期上線的遊戲改編原創影集《獵魔士 (The Witcher)》，實際上在網路上受關注比例遠超過在Disney+服務上線的《星際大戰》電視劇《曼達洛人 (The Mandalorian)》。而就Netflix的說法，接下來將會進一步推出《獵魔士》原創動畫，並且將與韓國製作團隊合作。

分享

目前Netflix並未透露具體細節，但預期將會由韓國團隊Studio Mir協助製作《獵魔士》原創動畫，同時名稱將是《獵魔士：狼的夢靨 (The Witcher：Nightmare of the Wolf)》。

Netflix稍早公布2019財年第四季財報，其中顯示第四季營收相比去年同期成長31%，同時2019財年全年營收超過260億美元，相比去年成長62%，而全年淨利則達186.7億美元。

而截至2019財年第四季結束，Netflix全球市場累積付費會員人數為1.6709億人，相比去年同期達1.3926億人明顯增加，而亞太地區目前累積付費會員人數則為1623萬人。

從北美市場的付費會員人數成長情況來看，其實也顯示在HBO Max、Disney+，以及Apple TV+等新串流影音服務推出影響之下，確實也帶走部分原本Netflix付費會員人數，使得Netflix將更多發展重心聚焦在海外市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

獵魔動畫韓國Netflix

延伸閱讀

2020 Netflix片單大揭密！盤點10...

投資原創影音、攜手在地內容策略成功 Netf...

Netflix海外事業 大躍進

Netflix將在「寶可夢日」推出最新動畫電...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

修圖錯了嗎？ Instagram開始隱藏假照片了

2020-01-22 21:32

「帝吧」網軍出征台灣四年後真的往生？臉書社團無預警封存

2020-01-21 22:26

Netflix透過原創冰淇淋口味 推廣旗下原創影音內容

2020-01-21 10:41

跟著龍貓去冒險！21部吉卜力工作室經典作品即將登上Netflix

2020-01-21 10:40

IGTV長影音服務使用情況不佳 圖示將從Instagram主頁移除

2020-01-21 10:34

挑戰騰訊地位！傳抖音母公司字節跳動計畫進軍手機遊戲

2020-01-21 10:31

Google確定今年3月不再受理上架Chrome apps 6月開始結束支援

2020-01-18 08:09

Google街景地圖七年沒更新 他打開驚見「過世阿公阿嬤」秒噴淚

2020-01-17 13:55

熱門文章

棄Lightning改USB-C？蘋果指歐盟強制規格統一將產生更多「電子垃圾」

2020-01-25 08:35

蘋果傳前3季每季推新品 9月看5G版iPhone亮相

2020-01-25 09:44

微軟要公開了？疑Xbox Series X開發機背面配置曝光

2020-01-25 09:55

PlayStation Vue確定1月底關閉服務 取而代之的是YouTube TV

2020-01-25 09:52

Netflix確認將攜手韓國團隊 打造《獵魔士》原創動畫

2020-01-25 09:46

Google I/O 2020開發者大會 確定將於今年5月12日展開

2020-01-25 09:50

Amazon Music付費用戶人數超過5500萬人 緊追蘋果成為第三大串流音樂服務

2020-01-25 09:49

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top