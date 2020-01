Netflix確認將攜手韓國團隊 打造《獵魔士》原創動畫

稍早公布2019財年財報結果之餘,Netflix表示近期上線的遊戲改編原創影集《獵魔士 (The Witcher)》,實際上在網路上受關注比例遠超過在Disney+服務上線的《星際大戰》電視劇《曼達洛人 (The Mandalorian)》。而就Netflix的說法,接下來將會進一步推出《獵魔士》原創動畫,並且將與韓國製作團隊合作。

目前Netflix並未透露具體細節,但預期將會由韓國團隊Studio Mir協助製作《獵魔士》原創動畫,同時名稱將是《獵魔士:狼的夢靨 (The Witcher:Nightmare of the Wolf)》。

Netflix稍早公布2019財年第四季財報,其中顯示第四季營收相比去年同期成長31%,同時2019財年全年營收超過260億美元,相比去年成長62%,而全年淨利則達186.7億美元。

而截至2019財年第四季結束,Netflix全球市場累積付費會員人數為1.6709億人,相比去年同期達1.3926億人明顯增加,而亞太地區目前累積付費會員人數則為1623萬人。

從北美市場的付費會員人數成長情況來看,其實也顯示在HBO Max、Disney+,以及Apple TV+等新串流影音服務推出影響之下,確實也帶走部分原本Netflix付費會員人數,使得Netflix將更多發展重心聚焦在海外市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》