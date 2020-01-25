Netflix確認將攜手韓國團隊 打造《獵魔士》原創動畫

稍早公布2019財年財報結果之餘，Netflix表示近期上線的遊戲改編原創影集《獵魔士 (The Witcher)》，實際上在網路上受關注比例遠超過在Disney+服務上線的《星際大戰》電視劇《曼達洛人 (The Mandalorian)》。而就Netflix的說法，接下來將會進一步推出《獵魔士》原創動畫，並且將與韓國製作團隊合作。

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目前Netflix並未透露具體細節，但預期將會由韓國團隊Studio Mir協助製作《獵魔士》原創動畫，同時名稱將是《獵魔士：狼的夢靨 (The Witcher：Nightmare of the Wolf)》。

Netflix稍早公布2019財年第四季財報，其中顯示第四季營收相比去年同期成長31%，同時2019財年全年營收超過260億美元，相比去年成長62%，而全年淨利則達186.7億美元。

而截至2019財年第四季結束，Netflix全球市場累積付費會員人數為1.6709億人，相比去年同期達1.3926億人明顯增加，而亞太地區目前累積付費會員人數則為1623萬人。

從北美市場的付費會員人數成長情況來看，其實也顯示在HBO Max、Disney+，以及Apple TV+等新串流影音服務推出影響之下，確實也帶走部分原本Netflix付費會員人數，使得Netflix將更多發展重心聚焦在海外市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》