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變身特務的小說家：間諜的歷史即是失敗史

先暖再冷高山恐降雪 一張圖看春節連假天氣

修圖錯了嗎？ Instagram開始隱藏假照片了

2020-01-22 21:32電獺少女

美國一位 IG 創作者的圖片就被標為「False Information」，他的作品都有大幅度的修圖，那......我們稍微把贅肉推一下，會被判為假照片嗎？

FB 跟 IG 都越來越重視所謂內容的真實性，IG 目前跟第三方事實檢測來檢查平台上的內容，是否有誤導或假圖片，如果被判定為假消息，那麼 IG 會在你的頁面上標記為 False Information，圖片不會被刪除，但會透過不在瀏覽與標籤頁出現，來降低這張照片的觸擊率！

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上週有位攝影師 Toby Harriman 發現他發在 IG 的作品，被判定為假照片了！他的作品都有大幅度的修圖，比方說將沙漠、帝國大廈、貓狗的顏色都修成彩虹色，以 IG 自己的說明示範跟實際動作來看，他們應該會針對一些「誤導真實世界認知」的照片有所動作

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如果只是稍微修一下臉、把贅肉縮小、或 P 掉路人，應該不會被判定為假消息，但如果你 P 一些兩軍交戰、把某人放進他沒做過的活動、消費天災之類的，就可能被認為是假消息，但對於一些多媒體創作者來說，他們或許會遇到像 Toby Harriman 遇到的問題😅😅😅阻擋假訊息流竄確實是現在社群平台要處理的重要課題，卻也提醒我們身為讀者，媒體識讀的重要性啊~

(新聞來源：the vergeIG)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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