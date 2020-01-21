「帝吧」網軍出征台灣四年後真的往生？臉書社團無預警封存

分享 facebook 堪稱在台灣最知名的一群中國網軍，就是從中國百度論壇「李毅吧」出來的一群成員，俗稱「帝吧」。每次在台灣重大政治議題發生時，這些人就會翻牆連上台灣臉書開砲，宣稱「帝吧出征，寸草不生」，但是因為每次都會鬧出笑話，也被國人笑說「帝吧出征，笑到往生」。而這個團體在臉書的社團最近在無預警的情況下被封存。

「帝吧」的原生點「李毅吧」，本來就是以嘲諷中國足球運動員李毅而建立，因此這裡的網友都是以嘲諷見長的，經常參與或發起群體性網絡攻擊事件，甚至有時在別的地方可能本來不是這個論壇成員的人，在某個地方吵嘴需要幫手，可能就會來這裡找人幫忙。而這個論壇的人出去助陣的時候，就會宣稱「帝吧出征，寸草不生」。

而國人對他們比較熟悉的，應該是在四年前的總統大選剛結束不久，2016年初的時候，他們宣稱大舉在1月20日進攻蔡英文臉書，以及眾多媒體的臉書粉絲專頁。聲稱「帝吧首度出征ＦＢ」。

不過，畢竟中國是沒有ＦＢ的，因此這些人必須要翻牆，對於FB並不是那麼熟悉。但是當天去一些新聞媒體的粉絲團，還是會看到比平常超出很多數量的簡體中文留言。

不過也就是從那一天開始，網友發現很多台灣新聞媒體的小編都超有耐心會慢慢回應這些人：

然後就是一連串的笑話，這也是被嘲諷「帝吧出征，笑到往生」的由來：

而這四年間，「帝吧」又陸續地「出征」了很多地方，期間當然也包含了香港反送中的相關事項。不過，期間也被香港網友肉搜出帝吧小編在內等多名主要成員的個資，還幫他們「報名」加入解放軍，導致帝吧以「不破壞香港人民群眾正常生活秩序」為由而叫停行動。

而幾乎就是在「帝吧」在2016年1月20日「出征」的四週年後，「帝吧」在臉書成立的社團「帝吧中央集團軍」在今年台灣總統大選過後，傳出他們管理員決定封存社團，也並未多做解釋，告知原因。雖然所有貼文還在，不過將無法建立新的貼文、留言，等於邁入歷史。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》