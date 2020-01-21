親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

涉詐貸386億逃亡美國 潤寅負責人楊文虎押回台後遭聲押禁見

「帝吧」網軍出征台灣四年後真的往生？臉書社團無預警封存

2020-01-21 22:26T客邦

分享
堪稱在台灣最知名的一群中國網軍，就是從中國百度論壇「李毅吧」出來的一群成員，俗稱「帝吧」。每次在台灣重大政治議題發生時，這些人就會翻牆連上台灣臉書開砲，宣稱「帝吧出征，寸草不生」，但是因為每次都會鬧出笑話，也被國人笑說「帝吧出征，笑到往生」。而這個團體在臉書的社團最近在無預警的情況下被封存。

「帝吧」的原生點「李毅吧」，本來就是以嘲諷中國足球運動員李毅而建立，因此這裡的網友都是以嘲諷見長的，經常參與或發起群體性網絡攻擊事件，甚至有時在別的地方可能本來不是這個論壇成員的人，在某個地方吵嘴需要幫手，可能就會來這裡找人幫忙。而這個論壇的人出去助陣的時候，就會宣稱「帝吧出征，寸草不生」。

而國人對他們比較熟悉的，應該是在四年前的總統大選剛結束不久，2016年初的時候，他們宣稱大舉在1月20日進攻蔡英文臉書，以及眾多媒體的臉書粉絲專頁。聲稱「帝吧首度出征ＦＢ」。

不過，畢竟中國是沒有ＦＢ的，因此這些人必須要翻牆，對於FB並不是那麼熟悉。但是當天去一些新聞媒體的粉絲團，還是會看到比平常超出很多數量的簡體中文留言。

不過也就是從那一天開始，網友發現很多台灣新聞媒體的小編都超有耐心會慢慢回應這些人：

然後就是一連串的笑話，這也是被嘲諷「帝吧出征，笑到往生」的由來：

而這四年間，「帝吧」又陸續地「出征」了很多地方，期間當然也包含了香港反送中的相關事項。不過，期間也被香港網友肉搜出帝吧小編在內等多名主要成員的個資，還幫他們「報名」加入解放軍，導致帝吧以「不破壞香港人民群眾正常生活秩序」為由而叫停行動。

而幾乎就是在「帝吧」在2016年1月20日「出征」的四週年後，「帝吧」在臉書成立的社團「帝吧中央集團軍」在今年台灣總統大選過後，傳出他們管理員決定封存社團，也並未多做解釋，告知原因。雖然所有貼文還在，不過將無法建立新的貼文、留言，等於邁入歷史。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

網軍

延伸閱讀

假訊息何其多 臉書：2019年移除54億個假...

獨／證據在這！楊蕙如網軍背後果然有「業主」

獨／楊蕙如網軍戰術曝光：嘴砲後有記者會抄

網軍案楊蕙如不認罪 法官2月14日傳她開庭

T客邦

《T客邦》是PC home電腦家庭出版社經營的科技媒體網站，由一群愛玩電腦的阿宅編輯，每天提供新鮮有趣的科技情報，以及自己爆肝測試後的評測心得。
想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

IGTV長影音服務使用情況不佳 圖示將從Instagram主頁移除

2020-01-21 10:34

Netflix透過原創冰淇淋口味 推廣旗下原創影音內容

2020-01-21 10:41

跟著龍貓去冒險！21部吉卜力工作室經典作品即將登上Netflix

2020-01-21 10:40

挑戰騰訊地位！傳抖音母公司字節跳動計畫進軍手機遊戲

2020-01-21 10:31

Google確定今年3月不再受理上架Chrome apps 6月開始結束支援

2020-01-18 08:09

Google街景地圖七年沒更新 他打開驚見「過世阿公阿嬤」秒噴淚

2020-01-17 13:55

擴展旗下服務 微軟釋出基於Chromium架構的Microsoft Edge

2020-01-17 09:06

Chrome跟進了！Google宣布：兩年內逐步淘汰第三方Cookie

2020-01-16 18:06

Mozilla開始測試語音控制功能 讓使用者動嘴操作瀏覽器

2020-01-16 10:13

歐盟地區Android預設搜尋引擎服務第一順位 將改為DuckDuckGo

2020-01-16 10:12

官方帳號新制到來！品牌搬離LINE 慈濟：搬去Telegram吧

2020-01-15 16:19

Google攜手IBM 企業用戶也能透過雲端使用Power Systems運算資源

2020-01-15 09:52

Facebook預計在春季換上全新設計介面 視覺更為簡潔、增加黑暗模式

2020-01-14 08:56

網頁通知很煩人？新版Chrome要有「安靜模式」了

2020-01-12 21:02

網路開票聊天室大家在喊的「咕嚕靈波（●′∀‵）ノ♡」到底是什麼？

2020-01-12 18:28

快更新Firefox！避免「零日漏洞」攻擊 美國安部也呼籲用新版本

2020-01-11 15:10

打擊濫用與騷擾現象 用戶將可控制誰能回覆推文

2020-01-09 20:28

Google相簿免費加大容量 將儲存容量變無限大

2020-01-09 17:01

Google取消Google News內的數位版雜誌內容訂閱服務

2020-01-09 09:57

臉書在台推「選舉大聲公」 投票當日發送提醒通知

2020-01-07 18:53

敢回顧嗎？教你找出十年前Google搜尋紀錄

2020-01-02 18:13

臉書首度在台設戰情室！看懂2020大選，為何台灣將成假新聞最佳練兵場？

2020-01-01 10:10

YouTube新功能 讓創作者能針對影片被申告侵權部分進行微調

2019-12-29 11:43

還記得你學生時期的體適能紀錄嗎？輸入學號就找得到

2019-12-28 19:45

你的好友會變少、網紅會褪色...2020年社群網站會發生這5件事

2019-12-26 08:39

網傳LINE送耶誕貼圖是假的！辨別假訊息就靠這招查證

2019-12-23 21:42

減少外部仰賴 Facebook可能投入自有作業系統研發

2019-12-21 11:14

臉書又出包 2億用戶名字、電話外洩

2019-12-20 14:24

臉書又出包！2.67億用戶個資曝光

2019-12-20 11:47

不想被找到都不行 臉書坦承用這些方法追蹤你

2019-12-18 17:48

Google街景地圖涵蓋超過1,609 萬公里 相當於環繞地球400圈

2019-12-17 09:11

YouTube執行長育有五兒：我不准他們長時間看影片

2019-12-16 20:00

獨自在家突然有人跟你講話？ 可能被駭客入侵了

2019-12-14 20:41

開源軟體原始碼平台GitHub 可能準備進入中國

2019-12-14 15:21

下載前可先觀看內容 盜版網站「海盜灣」與時俱進整合串流播放技術

2019-12-14 15:20

英男花9小時騎單車繞倫敦 「畫出馴鹿」網友超驚喜

2019-12-13 10:54

LINE台灣熱門功能排行榜 圖片整合傳送奪冠

2019-12-13 10:19

G Suite新功能：Gmail可將舊email以附檔寄出

2019-12-11 19:26

Google台灣年度關鍵字 我們與惡的距離奪冠

2019-12-11 11:28
看更多

熱門文章

iPhone 12將於9月推出 不僅變薄相機功能更強大

2020-01-21 19:18

三星三款旗艦手機規格亮相 Galaxy S20 Ultra僅5G連網版本

2020-01-20 23:12

跳槽到Telegram？先了解它對抗LINE的殺手級優勢

2020-01-21 17:49

改善導航體驗 華為海外銷售手機將採用TomTom提供地圖

2020-01-21 10:37

「帝吧」網軍出征台灣四年後真的往生？臉書社團無預警封存

2020-01-21 22:26

跟著龍貓去冒險！21部吉卜力工作室經典作品即將登上Netflix

2020-01-21 10:40

Chrome OS或許很快就能對應遊玩Steam服務提供遊戲

2020-01-20 23:14

微軟串流遊戲服務Project XCloud 目前開放台灣在內國家地區測試

2020-01-20 23:11

不再堅持獨佔？傳Sony計畫開放旗下PlayStation平台遊戲移植PC

2020-01-21 10:36

Google透露Stadia服務收錄遊戲數量擴增至120款 其中將包含獨佔遊戲

2020-01-20 23:15

Netflix透過原創冰淇淋口味 推廣旗下原創影音內容

2020-01-21 10:41

Sony遠百信義直營店開幕 全台最大、影音品項完整陳列

2020-01-21 16:41

挑戰騰訊地位！傳抖音母公司字節跳動計畫進軍手機遊戲

2020-01-21 10:31

精品身價加持 Louis Vuitton攜手Master & Dynamic打造新款真無線耳機

2020-01-21 10:39

IGTV長影音服務使用情況不佳 圖示將從Instagram主頁移除

2020-01-21 10:34

數位助理服務應用 可能成為PlayStation 5特色亮點之一

2020-01-21 10:38

神腦線上線下同步多項優惠 iPhone 11 Pro Max 93折

2020-01-21 19:34

5G時代來臨 手機用射頻前端元件高度整合

2020-01-21 15:47

華碩電競筆電、高階RTX顯卡筆電 制霸歐洲、中東、非洲

2020-01-21 11:27

艾怡良現身Sony Store遠百信義店 剪綵同慶興奮樂逛

2020-01-21 16:52

圓展整合Crestron系統 推全新專業影音Pro AV解決方案

2020-01-21 17:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top