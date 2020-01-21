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挑戰騰訊地位！傳抖音母公司字節跳動計畫進軍手機遊戲

2020-01-21 10:31楊又肇

相關消息指稱，抖音母公司字節跳動計畫進軍手機遊戲市場，藉此爭取更大獲利空間。

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根據https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-19/bytedance-plans-assault-on-tencent-s-mobile-gaming-kingdom

表示，字節跳動在過去幾個月內悄悄收購幾間遊戲工作室，同時也取得幾款遊戲獨佔發行權，另外也持續對外招募人才，預計建立超過1000人規模團隊進軍手機遊戲市場，預期挑戰中國境內騰訊過去以來佔據市場地位。

而就相關消息人士表示，字節跳動預計在今年春季率先推出兩款遊戲作品，目標鎖定中國境內與海外市場玩家族群，同時推行遊戲作品將會涵蓋非休閒類遊戲，以及重度遊玩體驗遊戲作品。

字節跳動於2012年3月創立，並且陸續推出今日頭條、抖音，以及西瓜視頻等服務，並且收購Musical.ly，進而與海外版抖音「TikTok」合併，藉此擴大短影片海外市場發展。去年更取得錘子科技旗下堅果手機軟硬體技術人員與相關資產，藉此布局手機市場。

目前抖音包含海外版本TikTok在內累積用戶人數已經超過10億，同時也累積超過4億日活躍用戶人數，因此形成相當龐大的用戶平台市場，預期此次進軍遊戲市場將能從中獲取更大營收機會，同時也能讓更多遊戲內容進入不同用戶市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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