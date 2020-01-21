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跟著龍貓去冒險！21部吉卜力工作室經典作品即將登上Netflix

2020-01-21 10:40楊又肇

稍早宣布進駐HBO Max的21部吉卜力工作室經典作品，目前也確認在今年2月起於Netflix全球地區服務上架，而目前已經有部分作品已經悄悄在Netflix上線。

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依照Netflix公布消息，預計在2月1日起於Netflix全球地區服務上架的21部吉卜力工作室經典作品，將涵蓋28種字幕內容與20種語言配音，讓亞洲、歐洲、中東、非洲、拉丁美洲使用者都能以自己熟悉語言觀看。

此次合作，主要得力於吉卜力工作室發行夥伴Wild Bunch International協助，但並未在美國、加拿大與日本地區上線，主要考量內容授權差異，例如北美地區主要是與HBO Max合作串流播放服務，並且透過蘋果iTunes Store銷售數位版內容。

至於上架時間並非一口氣推出21部作品，而是會在2月1日、3月1日與4月1日分別上線7部作品，並非依照各個作品原本推行時間排序上線。

預計在2月1日當天上架作品如下：

  • 《天空之城》 (1986年)

  • 《龍貓》 (1988年)

  • 《魔女宅急便》 (1989年)

  • 《兒時的點點滴滴》 (1991年)

  • 《紅豬》 (1992年)

  • 《海潮之聲》 (1993年)

  • 《地海戰記》 (2006年)

預計在3月1日當天上架作品如下：

  • 《風之谷》 (1984年)

  • 《魔法公主》 (1997年)

  • 《隔壁的山田君》 (1999年)

  • 《神隱少女》 (2001年)

  • 《貓的報恩》 (2002年)

  • 《借物少女艾莉緹》 (2010年)

  • 《輝耀姬物語》 (2013年)

預計在4月1日當天上架作品如下：

  • 《平成狸合戰》 (1994年)

  • 《心之谷》 (1995年)

  • 《霍爾的移動城堡》 (2004年)

  • 《崖上的波妞》 (2008年)

  • 《來自紅花坂》 (2011年)

  • 《風起》 (2013年)

  • 《回憶中的瑪妮》 (2014年)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

吉卜力語言Netflix

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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