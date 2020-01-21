跟著龍貓去冒險！21部吉卜力工作室經典作品即將登上Netflix

稍早宣布進駐HBO Max的21部吉卜力工作室經典作品，目前也確認在今年2月起於Netflix全球地區服務上架，而目前已經有部分作品已經悄悄在Netflix上線。

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依照Netflix公布消息，預計在2月1日起於Netflix全球地區服務上架的21部吉卜力工作室經典作品，將涵蓋28種字幕內容與20種語言配音，讓亞洲、歐洲、中東、非洲、拉丁美洲使用者都能以自己熟悉語言觀看。

此次合作，主要得力於吉卜力工作室發行夥伴Wild Bunch International協助，但並未在美國、加拿大與日本地區上線，主要考量內容授權差異，例如北美地區主要是與HBO Max合作串流播放服務，並且透過蘋果iTunes Store銷售數位版內容。

至於上架時間並非一口氣推出21部作品，而是會在2月1日、3月1日與4月1日分別上線7部作品，並非依照各個作品原本推行時間排序上線。

預計在2月1日當天上架作品如下：

《天空之城》 (1986年)

《龍貓》 (1988年)

《魔女宅急便》 (1989年)

《兒時的點點滴滴》 (1991年)

《紅豬》 (1992年)

《海潮之聲》 (1993年)

《地海戰記》 (2006年)

預計在3月1日當天上架作品如下：

《風之谷》 (1984年)

《魔法公主》 (1997年)

《隔壁的山田君》 (1999年)

《神隱少女》 (2001年)

《貓的報恩》 (2002年)

《借物少女艾莉緹》 (2010年)

《輝耀姬物語》 (2013年)

預計在4月1日當天上架作品如下：

《平成狸合戰》 (1994年)

《心之谷》 (1995年)

《霍爾的移動城堡》 (2004年)

《崖上的波妞》 (2008年)

《來自紅花坂》 (2011年)

《風起》 (2013年)

《回憶中的瑪妮》 (2014年)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》