IGTV長影音服務使用情況不佳 圖示將從Instagram主頁移除

雖然在2018年風光宣布推出全新獨立影音應用服務IGTV，但顯然此項服務並未如原本預期吸引眾人使用，因此Facebook稍早證實將從Instagram主頁介面移除IGTV圖示。

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依照Facebook發言人向TechCrunch網站證實說法，基於多數人依然是透過個人動態更新，或是個人檔案主頁及探索分頁，甚至藉由IGTV專用app觀看影音內容，卻甚少透過Instagram主頁介面的IGTV圖示連接服務，因此決定將此項圖示移除，避免佔用寶貴主頁版面空間。

2018年在舊金山活動上宣布推出的IGTV，是Instagram期望透過長影音內容吸引更多用戶使用黏著的服務產品，相比先前已經在Instagram推出最多1分鐘長度的短影片形式不同，IGTV提供不限影音長度的拍攝效果，同時使用者也能像YouTube擁有個人專屬頻道，並且與Instagram帳戶連動，一旦粉絲選擇追蹤特定對象，即可連帶追蹤其IGTV頻道內容。

而與一般影音平台不同，IGTV將著重與手機裝置結合，因此拍攝風格也會以直向影片內容為主，並且讓整體畫面以手機螢幕最大範圍呈現。

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在觀看介面中，IGTV預設自動播放隨選影音內容，使用者也能透過「推薦 (For You)」、「追蹤 (Following)」、「熱門 (Popular)」，以及「繼續觀看 (Continue Watching)」分類觀看不同影音內容，同時也能在影音內容底下留言回應，或是轉發分享給他人觀看。

不過隨著服務上線，整體使用比例不如預期情況下，Instagram後續也因應不同拍攝或內容上傳需求，進而開放橫向影片內容播放，以利吸引更多內容加入IGTV。不過，在Instagram使用者普遍仍傾向線上社群互動，或是偏向觀看短影片內容，使得聚焦長影片內容的IGTV使用比例始終無法提昇。

除了IGTV面臨使用者人數無法順利成長情況，Facebook稍早也宣布取消原訂在Facebook Watch服務上線的兩部原創影音內容，似乎也顯示多數使用者在Facebook、Instagram依然傾向觀看關注對象的線上直播，或是各類分享短影音內容為主，對於隨時可重播觀看的影片內容反而不太感興趣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》