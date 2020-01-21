Netflix透過原創冰淇淋口味 推廣旗下原創影音內容

Netflix除了持續打造旗下原創影音內容，藉此吸引更多用戶支持，並且創造更多衍生價值之外，稍早更宣布與冰淇淋品牌Ben & Jerry合作推出新款原創冰淇淋口味「Netflix & Chill'd」。

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與Ben & Jerry合作推出新款原創冰淇淋口味「Netflix & Chill'd」，同時也呼應Ben & Jerry本身對於冰淇淋口味的創新理念。

在「Netflix & Chill'd」口味中，分別加入花生醬、椒鹽蝴蝶脆餅，以及布朗尼，不僅滿足看劇過程中甜鹹口味，同時也提供足夠的口感 (當然還有爆表的熱量)。而新口味冰淇淋預計會在今年2月於Ben & Jerry連鎖門市，以及授權銷售通路上架。

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另外，Ben & Jerry也針對Netflix原創影音分別推薦不同合適冰淇淋口味，例如《主廚名人齊做菜 (The Chef Show)》分別適合花生奶油口味，而《Chef's Table》則適合魚軟糖 (Phish Food)口味，《莎賓娜的顫慄冒險 (Chilling Adventures of Sabrina)》適合牛奶餅乾口味。

至於混合香草巧克力冰淇淋底，加上巧克力豆、巧克力脆片、巧克力軟餅乾與布朗尼的口味，則適合《同妻俱樂部 (Grace and Frankie)》。

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除了與Ben & Jerry合作推廣旗下原創影音內容，Netflix過去以來其實也持續透過不同方式推動原創影音內容，例如攜手各地區導演、劇組，甚至地方電視台合作拍攝全新影音內容，或是將經典作品重新拍攝、製作，甚至也開始結合遊戲內容推動原創影音內容。

就Netflix表示，將會持續投資原創影音內容布局，並且在競爭越來越激烈的串流影音服務取得更大優勢。

而從BMO Capital Markets市場調查分析，預期Netflix在2020年內會針對原創影音投資173億美元，相比2019年投資153億美元增加20億美元，而在2028年的投資金額估計會增長智260億美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》