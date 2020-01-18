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Google確定今年3月不再受理上架Chrome apps 6月開始結束支援

2020-01-18 08:09楊又肇

由於缺乏使用人潮，Google在2016年便宣布將在後續兩年使非Chrome OS平台內的Chrome瀏覽器終止使用Chrome apps內容，而稍早聲明裡更進一步確認從今年3月起將不再受理任何Chrome apps於Chrome Web Store上架，而現有Chrome apps則可持續被更新至2022年6月，之後則不再接受任何更新，同時也會讓所有Chrome apps失效。

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不過，對應Windows、macOS或Linux平台的Chrome瀏覽器則是會在今年6月就正式終止支援所有Chrome apps，至於Chrome OS平台內的Chrome瀏覽器則是會延長至2021年6月之後才會終止支援。

而對應企業使用的Chrome Enterprise，以及面向教育市場使用的Chrome Education，則是可以在Windows、macOS或Linux平台額外延長半年使用時間，亦即到2020年底，若是在Chrome OS平台的話，則可額外延長1年使用時間，也就是2022年6月。

之所以結束Chrome apps內容發展，一方面是網路上已經有相當多基於HTML5等方式打造的Web apps，加上在Chrome瀏覽器中被使用比重較多的項目還是外掛程式，因此Google計畫結束Chrome apps確實有其原因。

目前Google已經開始引導開發者將原本於Chrome Web Store上架的app內容轉換成對應Chrome的外掛程式，或是轉為Andrid平台app，藉此延續原本使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

ChromeChromebookAPP

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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