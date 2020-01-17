Google街景地圖七年沒更新 他打開驚見「過世阿公阿嬤」秒噴淚

Google Maps對於一堆「路癡」可說是出外必備工具，街景功能有時候也會意外拍下暖心畫面。有網友日前分享一張Google地圖的街景截圖，表示因為地圖多年未更新，才發現祖父母生前溫馨曬太陽的一幕出現在街景相中，令他感慨得「都快哭了」，又透露父親在家「照三餐看（截圖）」。

有男網友分享一張Google Maps的街景截圖，稱地圖已六、七年未更新，當他查看老家地址時，竟發現有祖父母生前的身影。 圖片來源/爆怨公社 分享 facebook

一名男網友周二（14日）在facebook群組「爆怨公社」發文，表示嘉義市老家在Google地圖顯示的街景照已六、七年未更新，導致他現在仍能看到祖父母的身影，「阿公、阿嬤過世那麼久，還有機會讓我看到兩老在門口做日光浴的樣子，都快哭了」。

在街景截圖中，可見原PO祖母拿著助行器，坐在三合院老家中央正廳位置曬日光浴，老伴則在後方屋簷下翹腳休息。如今物是人非，原PO指已儲存該張街景截圖，他父親甚至每天三餐都會看一遍，猶如「開車去找他們一樣」，甚至「有一瞬間覺得家人是不是一直還在那」。

貼文隨即引來網友熱議，不少人上傳自己老家的Google地圖街景照，表示同樣看到離世家人生前的身影「瞬間眼眶泛紅」，也有人慨嘆老家早已被政府拆卸重建，「可惜那時沒有相機，連紀錄都沒有…」

其他網友也上傳自己老家的Google地圖街景截圖，表示同樣看到離世家人生前蹤影。 圖片來源/爆怨公社 分享 facebook

另外有網友提醒，街景功能的左上角設有調整時間鍵，可以看到較早年份的舊影像，「說不定往回拉還有機會看到家人」。

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