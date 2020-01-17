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擴展旗下服務 微軟釋出基於Chromium架構的Microsoft Edge

2020-01-17 09:06楊又肇

微軟稍早正式宣佈釋出基於Chromium架構設計的全新Microsoft Edge瀏覽器，分別推出對應Windows平台與Mac平台版本，以及支援iOS與Android平台版本，先前已經安裝beta版本的用戶也能透過後續更新升級為正式版本，或是直接下載正式版本進行安裝。

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除了藉由Chromium架構換取更快執行效率，同時也能相容各類針對Google Chrome打造的外掛程式，同時本身也能相容原本針對IE瀏覽器打造的網頁內容。而透過全新Collection功能選項，更可分別對應儲存、管理，或是分享網頁內容功能，則會在後續加入正式版本，目前僅beta版本提供測試體驗。

不過，在微軟也靠攏Google推動的Chromium架構架構，加上先前早已考攏Chromium架構的Opera，使得目前主流網頁瀏覽器幾乎變成以Google Chrome，以及諸多基於Chromium架構打造的瀏覽器為中心，造成過去原本是以IE瀏覽器作為主要競爭對手的Firefox，必須面臨更大挑戰。

實際上在微軟準備靠攏Chromium架構時，Mozilla其實有試圖說服微軟改變想法，但顯然微軟目前認為擴展本身服務相對還是重要許多，因此最後還是決定以Chromium架構打造全新Microsoft Edge瀏覽器，並且在新款瀏覽器提供大量微軟旗下服務功能。

而無法成功說服微軟情況下，Mozilla強調還是會在瀏覽器市場繼續擔任競爭角色，避免單一瀏覽器影響市場選擇，並且強化旗下Firefox瀏覽器在隱私安全瀏覽使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

瀏覽器ChromeEdgeFirefox

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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