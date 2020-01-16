親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
CES消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

抓肥貓金管會再出招 824家上市櫃公司受影響

Gogoro擦撞砂石車 6旬婦受困車底大腿骨折送醫

Chrome跟進了！Google宣布：兩年內逐步淘汰第三方Cookie

2020-01-16 18:06INSIDE

隨著用戶隱私意識抬頭，各家巨頭在瀏覽器上採取應對策略，以廣告為主要業務的 Google 要開發新技術在廣告商收益和用戶隱私間取得平衡！

Photo Credit：Shutterstock/達志影像
Photo Credit：Shutterstock/達志影像
分享

Chrome 工程總監 Justin Schuh 稍早在官方部部落格發表文章表示，在兩年內將逐步Chrome 第三方網站 Cookie，以強化用戶瀏覽網站時的隱私保護。

隨著用戶隱私意識抬頭，各家巨頭在瀏覽器上採取應對策略，保護用戶隱私權，像是蘋果 Safari 有智慧防追蹤技術、 Firefox 自動預設防追蹤，而微軟基於 Chromium 研發的 Edge 也阻止網站追蹤。 Google 以廣告為主要業務，在隱私保護與廣告成效兩者的平衡更是極大的考驗，根據先前官方公布研究數據，顯示在阻止網站追蹤 Cookie 以後，廣告商的營收降幅高達 52%。

為何期限是兩年？大規模限制Cookie的弊端

Justin Schuh 表示現在之所以可以免費觀看這些出版商網站內容，背後主要是透過廣告支撐營收，如果廣告受到影響將間接影響用戶，阻止追蹤 Cookie 卻沒有其他方式來投放廣告，將大大減少發布商主要的收益來源，對網路的活躍發展將帶來衝擊。

在沒有其他解法的情況下就大規模阻止追蹤網站 Cookie，反而更易衍伸出其他惡意的手段，使用不透明的數據點蒐集，建立數位指紋辨識並追蹤用戶，然而與 Cookie 不同的是，用戶無法清除指紋，所以也無法掌握第三方是在何時蒐集到自己的數據，對隱私權來說反而是更大的威脅。

Google從隱私沙盒計畫展開

一直以來 Google 渴求找到既真正保護用戶隱私，又能幫助用戶能免費造訪網站內容的解決方案，Google 在去年八月份公布的「隱私沙盒」計畫希望藉由提供匿名過的資訊給廣告商達到保護用戶隱私又能讓廣告商精準行銷。

Google 表示目前已經找到解決方案，並且在兩年內階段性淘汰第三方網站追蹤 Cookie，讓用戶隱私更有保障。Google 表示 Chrome 將從 2 月開始限制不安全的網站跨站點追蹤，具體作法是要求第三方 cookie 使用 HTTPS ，針對不包含 SameSite 標籤之 cookie 也採取同樣作法，一方面使第三方 Cookie 更加安全，也為用戶提供更精確的瀏覽器 Cookie 控制。

Google 表示目前正積極在廣告選擇評估、DoS 預防、反垃圾郵件/詐欺身份驗證等工作上努力，將在瀏覽器、內容發布商、開發者和廣告商之生態系嘗試新機制，同時，Google 正在新開發技術，推出新的「抗指紋」來阻止類似上述欺騙性秘密追蹤，在今年晚些時候推出相關措施將強化用戶瀏覽網站隱私保護。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google瀏覽器Chrome廣告Cookie

延伸閱讀

網頁通知很煩人？新版Chrome要有「安靜模...

惡意程式冒充知名廣告封鎖外掛 微軟等逾300...

Mozilla開始測試語音控制功能 讓使用者...

歐盟地區Android預設搜尋引擎服務第一順...

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。
想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

Mozilla開始測試語音控制功能 讓使用者動嘴操作瀏覽器

2020-01-16 10:13

歐盟地區Android預設搜尋引擎服務第一順位 將改為DuckDuckGo

2020-01-16 10:12

官方帳號新制到來！品牌搬離LINE 慈濟：搬去Telegram吧

2020-01-15 16:19

Google攜手IBM 企業用戶也能透過雲端使用Power Systems運算資源

2020-01-15 09:52

Facebook預計在春季換上全新設計介面 視覺更為簡潔、增加黑暗模式

2020-01-14 08:56

網頁通知很煩人？新版Chrome要有「安靜模式」了

2020-01-12 21:02

網路開票聊天室大家在喊的「咕嚕靈波（●′∀‵）ノ♡」到底是什麼？

2020-01-12 18:28

快更新Firefox！避免「零日漏洞」攻擊 美國安部也呼籲用新版本

2020-01-11 15:10

打擊濫用與騷擾現象 用戶將可控制誰能回覆推文

2020-01-09 20:28

Google相簿免費加大容量 將儲存容量變無限大

2020-01-09 17:01

Google取消Google News內的數位版雜誌內容訂閱服務

2020-01-09 09:57

臉書在台推「選舉大聲公」 投票當日發送提醒通知

2020-01-07 18:53

敢回顧嗎？教你找出十年前Google搜尋紀錄

2020-01-02 18:13

臉書首度在台設戰情室！看懂2020大選，為何台灣將成假新聞最佳練兵場？

2020-01-01 10:10

YouTube新功能 讓創作者能針對影片被申告侵權部分進行微調

2019-12-29 11:43

還記得你學生時期的體適能紀錄嗎？輸入學號就找得到

2019-12-28 19:45

你的好友會變少、網紅會褪色...2020年社群網站會發生這5件事

2019-12-26 08:39

網傳LINE送耶誕貼圖是假的！辨別假訊息就靠這招查證

2019-12-23 21:42

減少外部仰賴 Facebook可能投入自有作業系統研發

2019-12-21 11:14

臉書又出包 2億用戶名字、電話外洩

2019-12-20 14:24

臉書又出包！2.67億用戶個資曝光

2019-12-20 11:47

不想被找到都不行 臉書坦承用這些方法追蹤你

2019-12-18 17:48

Google街景地圖涵蓋超過1,609 萬公里 相當於環繞地球400圈

2019-12-17 09:11

YouTube執行長育有五兒：我不准他們長時間看影片

2019-12-16 20:00

獨自在家突然有人跟你講話？ 可能被駭客入侵了

2019-12-14 20:41

開源軟體原始碼平台GitHub 可能準備進入中國

2019-12-14 15:21

下載前可先觀看內容 盜版網站「海盜灣」與時俱進整合串流播放技術

2019-12-14 15:20

英男花9小時騎單車繞倫敦 「畫出馴鹿」網友超驚喜

2019-12-13 10:54

LINE台灣熱門功能排行榜 圖片整合傳送奪冠

2019-12-13 10:19

G Suite新功能：Gmail可將舊email以附檔寄出

2019-12-11 19:26

Google台灣年度關鍵字 我們與惡的距離奪冠

2019-12-11 11:28

台灣2019年Google搜尋排行榜出爐 「與惡」奪竄升榜首

2019-12-11 10:46

PTT鄉民自創Uniqlo比價網站 速查歷史高低價差

2019-12-10 18:50

未來使用者將可透過Google Search 知曉網購包裹寄送狀態

2019-12-09 10:54

臉書新服務！照片都可轉移到Google相簿保存、備份

2019-12-07 22:11

2019世界新聞趨勢報告 臉書導入流量僅Google一半

2019-12-07 21:17

影／YouTube 2019回顧影片又挨轟 小編引戰惹網友洗版

2019-12-06 10:20

YouTube年度影片排行 熱門影片台灣創作比率大增

2019-12-05 18:05

哪張是真臉 專家教你用蛛絲馬跡破解合成照

2019-12-05 11:12
看更多

熱門文章

Chrome跟進了！Google宣布：兩年內逐步淘汰第三方Cookie

2020-01-16 18:06

Thunderbolt 4本質上就是USB 4.0 完整功能仍要通過Intel認證

2020-01-16 10:05

歐盟地區Android預設搜尋引擎服務第一順位 將改為DuckDuckGo

2020-01-16 10:12

隨著Windows 7步入歷史 日本虛擬看板娘角色「窗邊奈奈美」也宣布畢業

2020-01-16 10:01

遠傳AirPods Pro新春開賣 搭配指定專案0元帶回家

2020-01-16 15:40

Windows 7正式終止支援 十月換Office 2010停止更新

2020-01-16 17:08

一加透露新機觸控反應速率達240Hz 出廠前就完成準色校正

2020-01-16 10:07

Tesla執行長馬斯克：未來將可讓使用者自行定義車輛警示功能

2020-01-16 10:10

iPhone新機傳鏡頭記憶體有別 均搭配OLED螢幕

2020-01-15 22:26

設計曝光？Spotify或許仍計畫推出自有品牌喇叭產品

2020-01-16 10:17

Mozilla開始測試語音控制功能 讓使用者動嘴操作瀏覽器

2020-01-16 10:13

Mozilla將以台灣作為新興市場戰略發展位置 Firefox Lite新增旅遊項目

2020-01-16 10:03

美國安局通報Windows系統漏洞 微軟發布安全更新

2020-01-15 22:26

隱私外洩風險 交友軟體被控與第三方共享個資

2020-01-15 22:25

歐盟Android用戶 3月1日起可選預設搜尋引擎

2020-01-15 22:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top