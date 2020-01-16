Chrome跟進了！Google宣布：兩年內逐步淘汰第三方Cookie

隨著用戶隱私意識抬頭，各家巨頭在瀏覽器上採取應對策略，以廣告為主要業務的 Google 要開發新技術在廣告商收益和用戶隱私間取得平衡！ Photo Credit：Shutterstock/達志影像 分享 facebook

Chrome 工程總監 Justin Schuh 稍早在官方部部落格發表文章表示，在兩年內將逐步Chrome 第三方網站 Cookie，以強化用戶瀏覽網站時的隱私保護。

隨著用戶隱私意識抬頭，各家巨頭在瀏覽器上採取應對策略，保護用戶隱私權，像是蘋果 Safari 有智慧防追蹤技術、 Firefox 自動預設防追蹤，而微軟基於 Chromium 研發的 Edge 也阻止網站追蹤。 Google 以廣告為主要業務，在隱私保護與廣告成效兩者的平衡更是極大的考驗，根據先前官方公布研究數據，顯示在阻止網站追蹤 Cookie 以後，廣告商的營收降幅高達 52%。

為何期限是兩年？大規模限制Cookie的弊端

Justin Schuh 表示現在之所以可以免費觀看這些出版商網站內容，背後主要是透過廣告支撐營收，如果廣告受到影響將間接影響用戶，阻止追蹤 Cookie 卻沒有其他方式來投放廣告，將大大減少發布商主要的收益來源，對網路的活躍發展將帶來衝擊。

在沒有其他解法的情況下就大規模阻止追蹤網站 Cookie，反而更易衍伸出其他惡意的手段，使用不透明的數據點蒐集，建立數位指紋辨識並追蹤用戶，然而與 Cookie 不同的是，用戶無法清除指紋，所以也無法掌握第三方是在何時蒐集到自己的數據，對隱私權來說反而是更大的威脅。

Google從隱私沙盒計畫展開

一直以來 Google 渴求找到既真正保護用戶隱私，又能幫助用戶能免費造訪網站內容的解決方案，Google 在去年八月份公布的「隱私沙盒」計畫希望藉由提供匿名過的資訊給廣告商達到保護用戶隱私又能讓廣告商精準行銷。

Google 表示目前已經找到解決方案，並且在兩年內階段性淘汰第三方網站追蹤 Cookie，讓用戶隱私更有保障。Google 表示 Chrome 將從 2 月開始限制不安全的網站跨站點追蹤，具體作法是要求第三方 cookie 使用 HTTPS ，針對不包含 SameSite 標籤之 cookie 也採取同樣作法，一方面使第三方 Cookie 更加安全，也為用戶提供更精確的瀏覽器 Cookie 控制。

Google 表示目前正積極在廣告選擇評估、DoS 預防、反垃圾郵件/詐欺身份驗證等工作上努力，將在瀏覽器、內容發布商、開發者和廣告商之生態系嘗試新機制，同時，Google 正在新開發技術，推出新的「抗指紋」來阻止類似上述欺騙性秘密追蹤，在今年晚些時候推出相關措施將強化用戶瀏覽網站隱私保護。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》