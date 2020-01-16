Mozilla將以台灣作為新興市場戰略發展位置 Firefox Lite新增旅遊項目

去年由台灣團隊針對新興市場打造的輕量版瀏覽器Firefox Lite，稍早更新轉型為多功能行動瀏覽平台之後，Mozilla今日 (1/15)宣布未來將以台灣地區作為新興市場發展戰略位置，分別以推動人才培育、產品開發，以及倡導網路健康為未來發展重心。

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依照Mozilla新興市場副總裁暨台灣分公司總經理梁永光說明，因為近年東南亞國家在內新興市場崛起，越來越倭人藉由手機連接網路內容，因此在既有Firefox瀏覽器產品之外，於去年2月由台灣團隊打造輕量版Fireox Lite，不僅維持Firefox輕快使用體驗，同時更進一步符合入門手機硬體規格使用需求，同時也加入現有Firefox瀏覽器隱密瀏覽模式在內應用功能，並且一樣強調擁抱開源發展模式。

而為了更進一步符合東南亞國家在內新興市場使用需求，Mozilla台灣團隊在去年12月也開始將Firefox Lite轉變為多功能行動瀏覽平台，讓使用者能透過Firefox Lite快速存取個人常用網站服務，藉此更快獲取網路資源內容，同時也維持隱密瀏覽模式等功能，藉此確保個人網路瀏覽隱私安全。

依照Mozilla說明，目前Firefox Lite已經在全球市場累積下載超過400萬次，其中更在印尼、印度、泰國與菲律賓累積大量下載，並且在去年陸續進入越南、台灣、香港、新加坡、馬來西亞、孟加拉、柬埔寨、寮國、緬甸、汶萊等國家。

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在此次更新更加入旅遊探索功能，並且與KKday、維基百科在內服務攜手合作，透過一站式瀏覽即可快速規劃個人旅遊行程，並且透過各式app完成機票、住宿等項目訂購，同時也能讓使用者透過Instagram了解各地景點、適合拍照或美食，另外也能藉由維基百科快速查詢在地人文資訊，或是透過Booking.com服務預定住宿地點，甚至未來也會持續加入更多實用功能。

除了強調以台灣地區作為未來擴展新興市場戰略位置，梁永光也強調街係來將會持續致力網路瀏覽隱私安全，同時也持續透過旗下產品確保使用者能在網路瀏覽過程獲取正確資訊，並且避免在瀏覽過程被竊取隱私數據。

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除了藉由過去推出的Firefox Monitor、Firefox Lockwise對應防護網路假消息，以及協助使用者確保個人網路帳號密碼資訊，梁永光表示接下來也會持續積極推動網路隱私安全，並且落實網路健康倡議與行動。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》