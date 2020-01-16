歐盟地區Android預設搜尋引擎服務 將改為DuckDuckGo

更新：Google補充說明表示，目前並非在歐盟地區提供使用的Android作業系統移除Google Search選項，而是增加更多搜尋服務選項，同時也會以各個搜尋引擎服務名稱字首作為排序，因此也變成多數地區第一個搜尋引擎服務為DuckDuckGo，而英國地區則是因為額外與微軟合作Bing Search，因此使得Bing Search排在第一順位。

去年因為在Android授權認證要求綁定服務內容，導致遭受歐盟裁罰43億歐元，並且在後續針對歐盟地區所提供Android作業系統提供可自行決定預設搜尋服務選項。在稍早公布資訊中，Google確認在歐盟地區提供搜尋引擎選項，將 移除自家Google Search， 變成以注重用戶隱私、標榜不會分析用戶數據的搜尋引擎DuckDuckGo為第一順位，其他也包含Info.com、PrivacyWall、GMX、Qwant在內搜尋引擎選項。

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根據Google說明，因應歐盟單位要求，目前在歐洲經濟區內銷售的新款Android手機，在初期設定過程中就會提示可選擇個人偏好的搜尋服務，而不再僅只是預設採用Google Search。同時，若備選項目並未出現使用者偏好搜尋服務，依然可以透過Google Play Store下載安裝。

而在此之前，其實使用者就能透過選項設計使用其他搜尋引擎服務，但通常使用者多半不會調整預設選項，導致Google Search搜尋引擎服務搶下極高使用市佔。加上OME廠商希望使用完整Google服務時，通常必須取得Android授權認證，並且必須預載Google旗下服務，因而被歐盟監管機構認定涉及壟斷。

為了因應歐盟要求，Google去年針對歐洲經濟區銷售的Android授權協議重新做調整，不再於Android作業系統內強制綁定Google旗下應用服務，但硬體廠商有需求的話，仍可額外申請授權Google Search、Chrome瀏覽器在內應用服務預載，藉此確保裝置使用Google服務項目能有一定相容穩定表現。

同時為了避免涉及壟斷，Google目前針對歐盟地區提供使用的Android作業系統，將在搜尋引擎選項部分 額外增加 移除Google Search，僅保留 DuckDuckGo、Info.com、PrivacyWall、GMX、Qwant在內搜尋引擎選項，同時保留Google Search搜尋服務。

但在預設搜尋服務選項部分，則是以搜尋服務名稱排序，因此變成以DuckDuckGo為第一順位選項，僅英國地區是以微軟Bing Search為第一順位選項，其次才是DuckDuckGo與Info.com。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》