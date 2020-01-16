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Mozilla開始測試語音控制功能 讓使用者動嘴操作瀏覽器

2020-01-16 10:13楊又肇

Mozilla稍早針對Firefox瀏覽器釋出名為「Firefox Voice」的語音控制功能，但目前僅先針對桌機版以beta形式提供測試使用。

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目前「Firefox Voice」是以擴充元件形式提供使用，同時現階段仍以beta形式進行測試，使用者可以透過官方網站下載安裝。而基於隱私安全考量，Mozilla在安裝過程會詢問使用者是否同意允許使用隱私內容，例如是否允許Mozilla蒐集聲音內容記錄，藉此作為研究使用。

在實際運作流程中，Mozilla是透過Google Cloud服務平台運作，但Mozilla與Google均強調不會額外記錄使用者聲音內容，並且挪作他用。

「Firefox Voice」現在仍處於早期發展階段，主要可對應以下功能：

  • 在網站搜尋

  • 在特定網站中進行搜尋

  • 開啟指定網頁

  • 播放影音內容

  • 閱讀網頁文字內容

  • 控制瀏覽器功能，例如關閉分頁、打開新分頁

  • 操作剪貼簿功能，例如複製標題、複製連結，或是貼上複製內容

  • 翻譯文字功能

目前「Firefox Voice」僅支援英文語音操作，未來也會持續加入更多應用功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Firefox瀏覽器聲控

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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