官方帳號新制到來！品牌搬離LINE 慈濟：搬去Telegram吧

圖／取自LINE官方網站 分享 facebook

在台灣用戶數相對稀少的 Telegram 受到慈濟的青睞，在上週發表文章宣布志工早會從 LINE搬遷至 Telegram，甚至還詳盡的教導師兄師姐們如何使用 Telegram！

隨著去年 LINE 官方帳號計畫自 2019 年 4 月 18 日起，將「LINE@ 生活圈」、「LINE 官方帳號」、「LINE Business Connect」、「LINE Customer Connect」等產品進行服務及功能整合，成為新的「LINE 官方帳號」，最受人矚目的更新就是以訊息量多寡決定負擔的費用，新制收費級距表如下：

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LINE 官方帳號升級後差異詳情可參見本文「LINE 全新官方帳號 2.0 計畫正式公開」。

LINE 先前公告為了讓 LINE@ 生活圈用戶有更多準備時間，既有 LINE@ 生活圈帳號升級時程調整到今年 1/14 - 2/29 陸續升級，並在今年三月正式上啟動全新官方帳號服務。

升級後以訊息數階段性收費，對品牌來說是做好精準行銷的必要轉換。隨著成本提高廣發推播已非行銷萬靈丹，如今升級時限到來，近日讀者們應該也注意到不少品牌宣告搬離 LINE。

報導者於今日中午宣布將搬離 LINE 分享 facebook

少了一個過去依賴的管道，品牌也開始思考經營其他社群管道或是更長遠的行銷佈局，有趣的是，在台灣用戶數相對稀少的 Telegram 受到慈濟的青睞，在上週發表文章宣布志工早會從 LINE@ 搬遷至 Telegram，甚至還詳盡的教導師兄師姐們如何使用 Telegram，從安裝到加入群組頻道非常清楚的解說，還附上實用小技巧，也算是開闢另一個新天地。

慈濟發表文章拆解步驟詳細的 Telegram 使用教學 Photo Credit：慈濟官網截圖 分享 facebook

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》