親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
CES消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

Windows 7正式步入歷史！微軟將透過惱人提醒要你升級

10年前陳光標高調行善之後…無名氏跟進10年捐1.9億

Google攜手IBM 企業用戶也能透過雲端使用Power Systems運算資源

2020-01-15 09:52楊又肇

Google稍早與IBM共同發出聲明，表示將在Google Cloud雲端服務平台採用IBM Power系統方案，藉此讓企業用戶能在Google Cloud雲端平台環境啟用IBM Power Systems即服務 (IBM Power Systems as a Service)。

分享

攜手IBM，Google自然希望能以此吸引更多原本採用IBM Power Systems運算方案的企業使用其雲端服務，並且藉由雲端架構建置型式打造全新服務應用模式。

由於IBM Power Systems對於執行SAP或甲骨文旗下資料庫運算服務具有相當效能表現，因此獲得不少大型客戶青睞，但是若要銜接雲端運算應用的話，難免會面臨目前雲端平台基礎架構相容問題。

因此，Google此次攜手IBM在旗下雲端服務平台採用IBM Power系統方案，將可讓有上述需求的企業用戶能在Google Cloud雲端平台環境IBM Power Systems即服務項目，藉此與其他雲端服務平台串接，藉此構成更具彈性的混合雲運算架構，同時也能讓建置成本相對降低。

除了透過Google Cloud雲端平台便利佈署服務，並且能透過統一帳目內容控管服務成本支出，企業用戶也能藉由各項API資源串接諸如Google Compute Engine VM等Google Cloud應用功能，或是與在地既有IBM Power Systems運算資源整合，另外企業用戶也能透過Google Cloud雲端平台服務中控台快速佈署、管理各項應用內容，同時也能快速獲得Google線上支援。

雖然IBM本身也推行自有IBM Cloud服務，實際上與Google Cloud同為市場競爭對手，在此次合作恰好能像Google銷售更多IBM Power Sysytems伺服器設備，實際上也能彌補本身投入公有雲成本支出，同時增加本身伺服器產品銷售數量。

而對於Google而言，則是可以藉由攜手IBM吸引更多原本使用IBM Power Systems伺服器建置服務的企業用戶，轉向使用Google Cloud建置服務，不僅能維持原本系統營運模式，同時也能透過上雲降低佈建營運成本，並且提昇整體使用彈性，進而讓Google Cloud能有更多市場競爭能力。

在此之前，市場傳聞曾指稱Google內部計畫在2023年以前搶進雲端服務供應商前兩名，但Google後續說明則是否認有此項規劃。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

甲骨文GoogleIBM雲端服務

延伸閱讀

AIoT時代 雲端平台將扮演整合要角

還在用ES檔案瀏覽器？這是惡意軟體、快改用台...

Google藉由收購Salesforce 或...

Google在台已聘2500人！謝金河：美企...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

Facebook預計在春季換上全新設計介面 視覺更為簡潔、增加黑暗模式

2020-01-14 08:56

網頁通知很煩人？新版Chrome要有「安靜模式」了

2020-01-12 21:02

網路開票聊天室大家在喊的「咕嚕靈波（●′∀‵）ノ♡」到底是什麼？

2020-01-12 18:28

快更新Firefox！避免「零日漏洞」攻擊 美國安部也呼籲用新版本

2020-01-11 15:10

打擊濫用與騷擾現象 用戶將可控制誰能回覆推文

2020-01-09 20:28

Google相簿免費加大容量 將儲存容量變無限大

2020-01-09 17:01

Google取消Google News內的數位版雜誌內容訂閱服務

2020-01-09 09:57

臉書在台推「選舉大聲公」 投票當日發送提醒通知

2020-01-07 18:53

熱門文章

iPhone今年新款 傳有5.4吋整合臉部辨識功能

2020-01-14 12:02

Windows 7正式步入歷史 微軟將透過惱人提醒呼籲升級

2020-01-15 09:14

人紅是非多！10大「出事」YouTuber　罰錢、抄襲通通有

2020-01-14 15:34

Windows 7停止安全更新 更易被駭

2020-01-14 15:26

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top