Google攜手IBM 企業用戶也能透過雲端使用Power Systems運算資源

Google稍早與IBM共同發出聲明，表示將在Google Cloud雲端服務平台採用IBM Power系統方案，藉此讓企業用戶能在Google Cloud雲端平台環境啟用IBM Power Systems即服務 (IBM Power Systems as a Service)。

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攜手IBM，Google自然希望能以此吸引更多原本採用IBM Power Systems運算方案的企業使用其雲端服務，並且藉由雲端架構建置型式打造全新服務應用模式。

由於IBM Power Systems對於執行SAP或甲骨文旗下資料庫運算服務具有相當效能表現，因此獲得不少大型客戶青睞，但是若要銜接雲端運算應用的話，難免會面臨目前雲端平台基礎架構相容問題。

因此，Google此次攜手IBM在旗下雲端服務平台採用IBM Power系統方案，將可讓有上述需求的企業用戶能在Google Cloud雲端平台環境IBM Power Systems即服務項目，藉此與其他雲端服務平台串接，藉此構成更具彈性的混合雲運算架構，同時也能讓建置成本相對降低。

除了透過Google Cloud雲端平台便利佈署服務，並且能透過統一帳目內容控管服務成本支出，企業用戶也能藉由各項API資源串接諸如Google Compute Engine VM等Google Cloud應用功能，或是與在地既有IBM Power Systems運算資源整合，另外企業用戶也能透過Google Cloud雲端平台服務中控台快速佈署、管理各項應用內容，同時也能快速獲得Google線上支援。

雖然IBM本身也推行自有IBM Cloud服務，實際上與Google Cloud同為市場競爭對手，在此次合作恰好能像Google銷售更多IBM Power Sysytems伺服器設備，實際上也能彌補本身投入公有雲成本支出，同時增加本身伺服器產品銷售數量。

而對於Google而言，則是可以藉由攜手IBM吸引更多原本使用IBM Power Systems伺服器建置服務的企業用戶，轉向使用Google Cloud建置服務，不僅能維持原本系統營運模式，同時也能透過上雲降低佈建營運成本，並且提昇整體使用彈性，進而讓Google Cloud能有更多市場競爭能力。

在此之前，市場傳聞曾指稱Google內部計畫在2023年以前搶進雲端服務供應商前兩名，但Google後續說明則是否認有此項規劃。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》