親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
CES消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

民調／藍營戰犯榜吳韓分居一二 黨主席呼聲最高非蔣萬安

武漢肺炎命名「去中國化」 傳染病命名也有政治因素？

Facebook預計在春季換上全新設計介面 視覺更為簡潔、增加黑暗模式

2020-01-14 08:56楊又肇

去年在F8 2019期間宣布全新設計的Facebook服務介面，因為部分因素而未能開放測試，但在稍早時候似乎已經開始向一般用戶提供測試體驗，預期最快會在今年春季開始向全球市場用戶釋出更新。

分享

在新版Facebook服務介面中，主要將原本最上方的藍色區塊移除，同時相比行動版的設計，桌機版的介面調整服務顯然更加明顯，不但將原本四列設計調整為三列，藉此讓中間動態牆內容顯示區塊放大，同時也將好友限時動態比照行動版移到頁面上方，右側好友線上動態上方則加入建議社團，藉此讓使用者能透過參與更多社團動認識新朋友。

除了以更加簡潔形式呈現，同時也預期會比照新版Messenger「瘦身」，並且加快整體傳輸速率，更比照Facebook先前說明增加端到端加密與隱私內容保護等安全設計

而依照CNET網站報導指稱，Facebook已經開始向美國部分地區用戶開始釋出新版介面更新，將可手動選擇是否加速測試，並且在使用過程回報相關錯誤情況，而若不習慣的話也能隨時改回原本介面。

在新版介面中，Facebook也加入黑暗模式顯示介面，藉此因應新版iOS、Android作業系統，或是macOS及Windows在內作業系統均加入黑暗模式選項，因此也能針對長時間使用情況讓眼睛可以獲得紓緩。

Facebook預期最快會在今年春季採用新版操作介面設計，而整體設計應該不會有太大改變。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Facebook

延伸閱讀

LINE刪好友介面優化 Android版長按...

動眼看／三星打造「智慧人類」NEON 肢體語...

LINE推出深色模式 但好像跟黑色主題差不多...

矽谷四科技巨頭大舉前進紐約 兩年後將擴編至2...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

網頁通知很煩人？新版Chrome要有「安靜模式」了

2020-01-12 21:02

網路開票聊天室大家在喊的「咕嚕靈波（●′∀‵）ノ♡」到底是什麼？

2020-01-12 18:28

快更新Firefox！避免「零日漏洞」攻擊 美國安部也呼籲用新版本

2020-01-11 15:10

打擊濫用與騷擾現象 用戶將可控制誰能回覆推文

2020-01-09 20:28

Google相簿免費加大容量 將儲存容量變無限大

2020-01-09 17:01

Google取消Google News內的數位版雜誌內容訂閱服務

2020-01-09 09:57

臉書在台推「選舉大聲公」 投票當日發送提醒通知

2020-01-07 18:53

敢回顧嗎？教你找出十年前Google搜尋紀錄

2020-01-02 18:13

臉書首度在台設戰情室！看懂2020大選，為何台灣將成假新聞最佳練兵場？

2020-01-01 10:10

YouTube新功能 讓創作者能針對影片被申告侵權部分進行微調

2019-12-29 11:43

還記得你學生時期的體適能紀錄嗎？輸入學號就找得到

2019-12-28 19:45

你的好友會變少、網紅會褪色...2020年社群網站會發生這5件事

2019-12-26 08:39

網傳LINE送耶誕貼圖是假的！辨別假訊息就靠這招查證

2019-12-23 21:42

減少外部仰賴 Facebook可能投入自有作業系統研發

2019-12-21 11:14

臉書又出包 2億用戶名字、電話外洩

2019-12-20 14:24

臉書又出包！2.67億用戶個資曝光

2019-12-20 11:47

不想被找到都不行 臉書坦承用這些方法追蹤你

2019-12-18 17:48

Google街景地圖涵蓋超過1,609 萬公里 相當於環繞地球400圈

2019-12-17 09:11

YouTube執行長育有五兒：我不准他們長時間看影片

2019-12-16 20:00

獨自在家突然有人跟你講話？ 可能被駭客入侵了

2019-12-14 20:41

開源軟體原始碼平台GitHub 可能準備進入中國

2019-12-14 15:21

下載前可先觀看內容 盜版網站「海盜灣」與時俱進整合串流播放技術

2019-12-14 15:20

英男花9小時騎單車繞倫敦 「畫出馴鹿」網友超驚喜

2019-12-13 10:54

LINE台灣熱門功能排行榜 圖片整合傳送奪冠

2019-12-13 10:19

G Suite新功能：Gmail可將舊email以附檔寄出

2019-12-11 19:26

Google台灣年度關鍵字 我們與惡的距離奪冠

2019-12-11 11:28

台灣2019年Google搜尋排行榜出爐 「與惡」奪竄升榜首

2019-12-11 10:46

PTT鄉民自創Uniqlo比價網站 速查歷史高低價差

2019-12-10 18:50

未來使用者將可透過Google Search 知曉網購包裹寄送狀態

2019-12-09 10:54

臉書新服務！照片都可轉移到Google相簿保存、備份

2019-12-07 22:11

2019世界新聞趨勢報告 臉書導入流量僅Google一半

2019-12-07 21:17

影／YouTube 2019回顧影片又挨轟 小編引戰惹網友洗版

2019-12-06 10:20

YouTube年度影片排行 熱門影片台灣創作比率大增

2019-12-05 18:05

哪張是真臉 專家教你用蛛絲馬跡破解合成照

2019-12-05 11:12

IG遏阻未滿13歲開帳號 新申請須鍵入出生年月日

2019-12-05 10:04

國際調查顯示 隱私疑慮讓人們改變網路行為

2019-12-05 01:56

Facebook公開台灣廣告檔案 近一周民進黨相關議題最多

2019-12-04 19:35

大選資訊戰／谷歌、YouTube撤300競選廣告 臉書拒跟進

2019-12-03 16:32

Twitter開始測試全新樹狀對話式介面 讓討論話題更為集中

2019-12-01 10:16
看更多

熱門文章

7000元藍牙耳機花得下去嗎？ 網曝傷荷包：頂多用2年

2020-01-13 20:48

還在用ES檔案瀏覽器？這是惡意軟體、快改用台貨App

2020-01-13 13:18

iPhone舊換新方案調整 折抵金額最多差41%

2020-01-13 10:32

三星Galaxy S20+真機照流出！「六筒」設計四鏡頭

2020-01-13 22:07

無法正常充電的iPhone XS系列與iPhone XR電池護殼 蘋果提供免費更換服務

2020-01-13 11:44

Google藉由收購Salesforce 或許能在雲端服務市場奮力一搏

2020-01-13 12:04

動眼看／華星光電採Z字凹折螢幕手機原型 攤開可變成10吋平板

2020-01-13 11:59

Sony透露：PlayStation 5還有不少重要細節尚未公佈

2020-01-13 11:52

僅比便當盒大一點！Bosch打造能以AI技術檢測太空站設備是否異常的SoundSee

2020-01-14 08:38

三星第二款螢幕可凹折手機 可能僅採用Snapdragon 855處理器

2020-01-13 11:49

三星推出搭載指紋鎖設計的SSD 確保個人存放內容隱私安全

2020-01-13 12:05

迎5G換機潮 Sony拚旗艦市占成長5成

2020-01-14 09:05

iPhone今年傳有新5款 新機出貨上看8500萬支

2020-01-13 12:58

三星宣布Galaxy Note10 Lite 2月3日在台上市

2020-01-13 16:11

日本空禪團隊打造「空禪抹茶」 希望帶動便利現磨沖泡的日式抹茶風氣

2020-01-13 12:04

柔宇展示第二代柔記手寫應用方案 真實筆觸內容轉數位、同步更方便

2020-01-13 11:57

採日式簡化設計的居家中控台「mui」 希望減少多餘數字、增加更多家人互動

2020-01-13 12:01

LG執行長透露：最快在2021年內使行動通訊業務恢復獲利

2020-01-13 12:02

Facebook預計在春季換上全新設計介面 視覺更為簡潔、增加黑暗模式

2020-01-14 08:56

消息指稱Sony今年也可能取消參與E3 2020展出活動

2020-01-13 12:00

動眼看／以靜態形式展示的Nikon D6 具體細節還要再等等

2020-01-14 09:02

Sony打造可應用在平面螢幕、虛擬視覺裝置的3D立體視覺技術

2020-01-13 11:53

Kohler攜手Harman Kardon打造Alexa智慧喇叭 淋浴時更方便聆聽音樂高歌

2020-01-14 08:59

Cherry推出全新入門鍵軸Viola 標榜機構更簡單、更容易維修

2020-01-14 09:00

Galaxy Note 10 Lite將在台上市！S10 Lite則因產品定位無緣推出

2020-01-13 13:39

L’Oreal針對每日肌膚保養、美妝需求 打造懶人裝置

2020-01-13 11:54

vivo在台首家體驗店 18日在高雄夢時代開幕

2020-01-13 16:11

疑似Galaxy S20+ 5G版本實機外觀曝光 同樣去除Bixby專屬按鍵

2020-01-14 08:55

Moen新款智慧水龍頭 將可透過聲控精準調整出水量與水溫

2020-01-14 08:58

三星去年在台銷售近5年最佳 看旺5G與摺疊機

2020-01-13 15:09

三星針對企業應用需求打造新款強固手機 整合Microsoft Teams服務

2020-01-14 09:01

動眼看／Pundi X首款蒸汽龐克風格的區塊鏈手機「BOB」

2020-01-13 11:51

CES展台新創獲13獎 韓交通科技拓展影響力

2020-01-13 14:44

Xenoma打造e-skin居家服與睡衣 可記錄身體及睡眠數據、偵測意外跌倒

2020-01-14 08:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top