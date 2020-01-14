Facebook預計在春季換上全新設計介面 視覺更為簡潔、增加黑暗模式

去年在F8 2019期間宣布全新設計的Facebook服務介面，因為部分因素而未能開放測試，但在稍早時候似乎已經開始向一般用戶提供測試體驗，預期最快會在今年春季開始向全球市場用戶釋出更新。

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在新版Facebook服務介面中，主要將原本最上方的藍色區塊移除，同時相比行動版的設計，桌機版的介面調整服務顯然更加明顯，不但將原本四列設計調整為三列，藉此讓中間動態牆內容顯示區塊放大，同時也將好友限時動態比照行動版移到頁面上方，右側好友線上動態上方則加入建議社團，藉此讓使用者能透過參與更多社團動認識新朋友。

除了以更加簡潔形式呈現，同時也預期會比照新版Messenger「瘦身」，並且加快整體傳輸速率，更比照Facebook先前說明增加端到端加密與隱私內容保護等安全設計

而依照CNET網站報導指稱，Facebook已經開始向美國部分地區用戶開始釋出新版介面更新，將可手動選擇是否加速測試，並且在使用過程回報相關錯誤情況，而若不習慣的話也能隨時改回原本介面。

在新版介面中，Facebook也加入黑暗模式顯示介面，藉此因應新版iOS、Android作業系統，或是macOS及Windows在內作業系統均加入黑暗模式選項，因此也能針對長時間使用情況讓眼睛可以獲得紓緩。

Facebook預期最快會在今年春季採用新版操作介面設計，而整體設計應該不會有太大改變。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》