網路開票聊天室大家在喊的「咕嚕靈波（●′∀‵）ノ♡」到底是什麼？

分享 facebook 想必很多人都在看網路開票，而在各家網路開票的聊天室裡頭，三不五時就會有網友冒出一句「咕嚕靈波（●′∀‵）ノ♡」，可能會讓很多網友覺得一頭霧水，這個「咕嚕靈波（●′∀‵）ノ♡」是哪一位候選人？為什麼大家都在喊？

其實這句話是來自手遊《超異域公主連結☆Re:Dive》的二次元文化，在遊戲內「動物苑哞哞自衛隊」裡的獸娘「真步」施放招式時念的咒語「咕嚕靈波（●′∀‵）ノ♡」

不過，一款手遊中的角色喊的咒語，為什麼會在國內的聊天室這麼熱烈呢？

其實這個現象是從前年（2018）8月份開始。由於國內twitch上的一位實況主「懶貓」在直播的時候，只要遊戲中「真步」施放招式時，「懶貓」都會跟著一起念。

而他在8月份再度直播的時候，有位網友「麥香紅1130」可能是被他魔性洗腦成功，開始每隔三秒鐘打出一次「咕嚕靈波（●′∀‵）ノ♡」，連續刷了二十分鐘之久。而從這天之後，隔天開始在他的直播中就會有不同的人在聊天室裡頭打出「咕嚕靈波（●′∀‵）ノ♡」。然後這種現象也漸漸地開始擴散到其他的聊天室、討論區，成為一股風潮。

可以參考下面這個「咕嚕靈波（●′∀‵）ノ♡起源始祖」影片：

最後，就讓我們來聽一下網友所分享，原始版本的：

參考來源：dailyview.tw、udn

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》