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Google相簿免費加大容量 將儲存容量變無限大

2020-01-09 17:01梅問題

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隨著現在手機拍照、錄影愈來愈方便，很容易一不小心，就把手機的容量給塞爆，因此大家就會將手機中的照片，同步到雲端硬碟中，像是微軟OneDrive或Google相簿、Dropbox，雖然可免費使用，但免費版有容量的限制，因此當照片或影片太多時，還是得付費加值，才能將雲端空間加大。

但說真的大家在將手機中的，照片或影片進行備份時，只是為了防止生活所記錄的點滴不見，因此備不備份原始檔影像大小倒不是重點，所以這時可將Google相簿的，儲存模式設為高畫質，就可享有免費的無限容量，這與付費的原始大小差在於，當設定為高畫質時，Google相簿會自動將上傳的照片壓縮成1600像素，而影片則會壓縮成1080P，但這樣的影像尺寸，也足已自己留念回味啦！因此有使用Google 相簿，又不想花錢加購容量的朋友，不妨可將儲存模式，設為高畫質，這樣就可享有免費無限的相簿空間啦！

Step1

當進入到Google相簿後，點下左上的漢堡圖示。

Step2

接著再點「設定」選項。

Step3

而預設為原始大小，因此將它設為「高畫質」。

Step4

當設定完畢後，再回到上一頁。

Step5

接著原來儲存空間的容量限制就不見了。

Step6

這時再把照片的原始大小，直接拖曳並上傳。

Step7

當上傳完畢後，就會看到照片縮圖。

Step8

這時再點開來看一下影像資訊，則會發現影像已自動被壓縮為1500像素左右。

Step9

以1500像素，換算為300DPI時，大約可輸出12公分左右，也差不多就是3×5的大小，因此就算要拿去輸出或沖洗，也是沒問題的。

《原文刊登於梅問題教學網，由梅干撰寫，聯合新聞網獲權轉載。》

Google相簿雲端硬碟

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