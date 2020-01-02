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敢回顧嗎？教你找出十年前Google搜尋紀錄

2020-01-02 18:13INSIDE

想知道自己過去十年搜尋什麼、在YouTube上看過哪些影音，甚至也可以看到Google Analytics的分析。

▲Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像
▲Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像
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多數人約從十年前起，開始頻繁用智慧型手機發佈照片、留存影像紀錄，以便日後隨時查看；但如果想要查詢十年前搜尋紀錄，該怎麼做呢？

根據The Verge報導，美國最大網路論壇Reddit近日有網友發文討論 ，想透過Google帳戶查看過去十年的搜尋紀錄。時序進入2020年，當大家都在回顧過去一年時光時，你敢不敢回顧自己過去十年的數位足跡，看看自己當年到底在想什麼呢？

執行方式如下：

1. 先用Gmail帳戶登入Google，盡量選註冊時間最早的Gmail帳戶，這樣就能看到更古早的紀錄。

2. 接下來，連結到 Google 我的活動。

3. 按下左邊的＋號下拉日期選單，把時間拉到十年前，或是拉到這個Gmail帳戶最早的註冊年份。

4. 可以選擇回顧所有Google相關產品的紀錄，或是點選其中幾項就好，再按下「套用」，就可以看到過去的網路紀錄。

透過這種方式，可以看到自己過去搜尋什麼、在YouTube上看過哪些影音，甚至也可以看到Google Analytics 對這個帳戶的分析。不過，Google排序是把最近的搜尋內容顯示在上方，要不斷往下拉才會看到過去紀錄，操作過程有點麻煩。建議可以先選定一個過去日期區間，例如：2015年1月1日至2015年12月31日，就可以查看2015年那一年的搜尋情況。

那麼，如果回顧後自覺「不堪入目」，該怎麼「消滅」一切呢？只要按下刪除鍵，就可以清除紀錄囉。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

GoogleRedditGmailYouTube

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