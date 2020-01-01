臉書首度在台設戰情室！看懂2020大選，為何台灣將成假新聞最佳練兵場？

社會內部的分歧加上來自中國的干預，讓台灣2020大選成了全球假新聞目前最大的攻防戰場。 路透 分享 facebook

摘要 1.《中央社》揭露，2020年元旦起，為應付大選期間的假新聞以及不實資訊威脅，臉書將在台灣設置戰情室。 2.中國、網軍議題，一直是這場選戰中討論度最高的話題，中國勢力的影響，讓台灣選舉成為目前全球對抗假新聞的一級試煉場。

2020大選，台灣將成為臉書對抗假新聞的一級練兵場！

根據《中央社》揭露，社群龍頭臉書將在2020年元旦起，於台北和新加坡總部兩地設立大選戰情室（election war room），搭配愛爾蘭分部、美國總部24小時支援，目的，就是全力為本屆台灣總統大選進行備戰，確保臉書在這一題上不會因為假新聞而失分。

據指出，這個團隊將匯聚臉書內部的社群、工程、法務、資料科學等領域人才，進行24小時的監看，即時處理任何可能影響臉書社群媒體公信度的內容。

事實上，這並不是臉書第一次針對選舉活動成立戰情室。

時間回到2018年，這個原本名稱是「選舉及公民參與團隊」的部門，在經歷2016年美國總統大選時，來自俄羅斯網軍的嚴重干預後，臉書創辦人佐伯格（Mark Zuckerberg）便決議將團隊擴編，成為公司最大公司級的專案之一。

這個組織規模達300多人的團隊，所面對的第一道挑戰，就是2018年的巴西總統大選與美國期中選舉。

當時受邀參訪戰情室的《紐約時報》揭露，藉由特別編寫出的程式，臉書可以即時在社群上發現企圖散佈假訊息、扭曲輿論的惡意帳號。同時，臉書當時也增聘了數千人來協助內容查核，像是與美聯社等第三方新聞組織協作，針對可疑新聞、照片進行事實查核。

「這可能是（臉書）自從業務核心自電腦端移轉到行動通訊端之後，最大的一次公司變化。」選舉及公民參與團隊負責人查卡巴提（Samidh Chakrabarti）當時表示，臉書是動員了整個公司的資源，來成立這樣的戰情室。

查卡巴提指出，戰情室將是臉書防堵假新聞以及惡意訊息的「最後一道防線」。

在經歷上一屆美國總統大選，以及英國劍橋分析事件後，「假新聞」已成為臉書極力想從自己身上撕下的最大標籤。

台灣，就是眼下全球最頂級的假新聞練兵場

2020總統大選，中國議題以及網軍話題，一直是這場選戰的焦點。

包括民進黨總統候選人蔡英文，以及國民黨總統候選人韓國瑜，都曾在公開場合針對網軍議題交鋒。除了藍綠彼此對決，來自中國的網軍，也是這場選戰中，外界高度關注的參與勢力。

社會內部的分歧，加上來自中國的干預，讓台灣2020大選，成了全球假新聞目前最大的攻防戰場。這，讓台灣成為臉書設置戰情室的最佳地點。

進入選戰白熱化階段，2020年1月的台灣，不僅是決定未來四年國家方向的關鍵時間點，更是臉書證明自己對抗假新聞實力最好的練兵場。

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