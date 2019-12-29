YouTube新功能 讓創作者能針對影片被申告侵權部分進行微調

目前YouTube針對影音內容侵權部分，依然是藉由Content ID機制進行識別，進而認定使用者上傳影片是否涉及侵權，並且判斷是否將影片內容自YouTube平台移除，或是將廣告營收轉讓給版權所有者。

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不過，由於Content ID機制主要是透過自動化形式運作，因此不少人開始藉由各種欺騙系統方式繞過Content ID機制，藉此成功上傳涉及侵權內容，藉此獲取點擊播放廣告營收。另一方面，也有不少號稱本身持有版權的人開始利用Content ID機制，透過主張個人持有版權將許多在YouTube上傳影音內容廣告營收據為己有。

為了進一步改善此類問題，YouTube稍早在更新功能中，針對創作者提供標示影片內容有哪些部分涉及侵權，並且顯示哪些人宣稱持有版權，讓創作者能針對被申告侵權影片內容進行調整，例如透過靜音或移除方式避開音樂侵權，或是透過線上剪輯方式移除涉及侵權內容。

目前上述功能暫時還是由系統自動判斷，但YouTube未來也會提供可讓創作者手動調整選項，讓創作者能進行細部調整，避免系統誤判而將影片未涉及侵權的重點內容移除。

雖然YouTube目前期望能透過更簡單方式識別內容是否涉及侵權，或是違反使用規範，但難免會造成誤判，甚至讓有心人士反過來利用這些機制獲取廣告營收，因此讓不少創作者依然必須透過被動申訴方式平反，暫時還無法透過自動化機制判斷內容被申告侵權是否屬實。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》