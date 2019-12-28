還記得你學生時期的體適能紀錄嗎？輸入學號就找得到

教育部都幫我們把這些紀錄保存得好好的

大家還記得學生時期每學期都要做體適能測驗嗎？詩伊當年真的超討厭上體育課的，但誰想得到 N 年後要運動竟然要付出這麼大的成本😅無論當年的成績好壞，我想大多數人應該都只剩下「哦我柔軟度很差」的印象吧！其實教育部是有要求學校，要把你的體適能成績、身高體重都登錄到教育部健康體育護照中喔！

▼我雖然很想看看學生時期有多瘦，但第一關找出高中時的學號就卡關了嗚嗚嗚

因為我真的一畢業就直接忘記學號，但還好宇恩都還記得！就用她的健康體育護照來示範囉，登進去之後會看到成長軌跡，點進去之後會看到你的身高體重曲線圖囉(當然都有幫她碼掉啊哈哈哈哈)

▼再來可以看「身體組成」，這邊其實就是顯示身高、體重、BMI 判定的紀錄啦

▼宇恩的坐姿體前彎......全部都是請加強🤣好想炫耀一下詩伊我都是銀牌或金牌(有啥好炫耀)

▼立定跳遠、心肺適能跟仰臥起坐也都有紀錄哦！

雖然當時做這些測驗，都寧可回教室多寫一張國文考卷，但現在想起來卻是蠻有趣的回憶耶，獺友們當年的體適能測驗表現如何呢？出社會之後還有保持運動嗎？ 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》