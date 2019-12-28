親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

應酬養成的壞習慣 讓他罹患咽喉癌失去喉頭

財務長侵吞公款遭開除 竟設假帳號放假消息報復

還記得你學生時期的體適能紀錄嗎？輸入學號就找得到

2019-12-28 19:45電獺少女

教育部都幫我們把這些紀錄保存得好好的

大家還記得學生時期每學期都要做體適能測驗嗎？詩伊當年真的超討厭上體育課的，但誰想得到 N 年後要運動竟然要付出這麼大的成本😅無論當年的成績好壞，我想大多數人應該都只剩下「哦我柔軟度很差」的印象吧！其實教育部是有要求學校，要把你的體適能成績、身高體重都登錄到教育部健康體育護照中喔！

▼我雖然很想看看學生時期有多瘦，但第一關找出高中時的學號就卡關了嗚嗚嗚

因為我真的一畢業就直接忘記學號，但還好宇恩都還記得！就用她的健康體育護照來示範囉，登進去之後會看到成長軌跡，點進去之後會看到你的身高體重曲線圖囉(當然都有幫她碼掉啊哈哈哈哈)

▼再來可以看「身體組成」，這邊其實就是顯示身高、體重、BMI 判定的紀錄啦

▼宇恩的坐姿體前彎......全部都是請加強🤣好想炫耀一下詩伊我都是銀牌或金牌(有啥好炫耀)

▼立定跳遠、心肺適能跟仰臥起坐也都有紀錄哦！

雖然當時做這些測驗，都寧可回教室多寫一張國文考卷，但現在想起來卻是蠻有趣的回憶耶，獺友們當年的體適能測驗表現如何呢？出社會之後還有保持運動嗎？

分享

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

教育部體育

延伸閱讀

學堂焦點／國中生動起來！免試入學多數縣市明年...

多數縣市高中職免試入學 明年採計體適能

電獺少女

「電獺少女」(Aotter Girls)是科技與生活風格為主題的科技網站，編輯們由一群不同類型的女生組成!!電獺少女開箱產品、介紹App、分享網站軟體與各種有趣的新科技，將原本冷硬科技變成溫暖有趣的生活小常識，超級歡迎大家每天都來關注我們哦!!https://agirls.aotter.net/
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

你的好友會變少、網紅會褪色...2020年社群網站會發生這5件事

2019-12-26 08:39

網傳LINE送耶誕貼圖是假的！辨別假訊息就靠這招查證

2019-12-23 21:42

減少外部仰賴 Facebook可能投入自有作業系統研發

2019-12-21 11:14

臉書又出包 2億用戶名字、電話外洩

2019-12-20 14:24

臉書又出包！2.67億用戶個資曝光

2019-12-20 11:47

不想被找到都不行 臉書坦承用這些方法追蹤你

2019-12-18 17:48

Google街景地圖涵蓋超過1,609 萬公里 相當於環繞地球400圈

2019-12-17 09:11

YouTube執行長育有五兒：我不准他們長時間看影片

2019-12-16 20:00

熱門文章

曾自願降薪20％ 如今矽谷工程師愈來愈不想去新創…

2019-12-28 18:10

三星明年旗艦手機命名方式可能改變 可能取名Galaxy S20

2019-12-28 07:57

有被雷過嗎？外媒點名20大最讓人失望的科技產品

2019-12-28 20:28

還記得你學生時期的體適能紀錄嗎？輸入學號就找得到

2019-12-28 19:45

傳JDI旗下手機面板業務 將由蘋果、夏普接手

2019-12-28 08:00

Teslasuit Glove是一款可在虛擬環境感受觸覺、物理阻力的手套操作設備

2019-12-28 08:00

華爾街日報指稱背後有中國政府資助關係 華為回應批評

2019-12-28 08:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top