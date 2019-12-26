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你的好友會變少、網紅會褪色...2020年社群網站會發生這5件事

2019-12-26 08:39商業周刊 張庭瑋／商業周刊

社群網站轉型關鍵年，到了2020年，使用者將更偏愛私訊，而非公開分享。 歐新社
社群網站轉型關鍵年，到了2020年，使用者將更偏愛私訊，而非公開分享。 歐新社
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摘要

1. 社群網站轉型關鍵年，到了2020年，使用者將更偏愛私訊，而非公開分享。社群將不那麼社群了。

2. 當IG、FB都在測試隱藏按讚、愛心數字，小心！網紅也不再那麼網紅了。

假新聞氾濫、隱私權問題，還有砍不完的假帳號。過去一年，臉書、推特、IG等社群網站，可說經歷了風風雨雨，面對2020年的到來，好幾個國家進行總統大選、隱私爭議越演越烈，它們的挑戰只會更多。

社群帳號管理平台Hootsuite發布《2020社群媒體趨勢》年度報告，提出必須留意的五大趨勢。不論你只是單純的臉書用戶，還是粉絲團經營者，若沒跟緊這些趨勢，可要小心落伍或誤踩地雷。

趨勢一：社群網站變得越來越不社群

「隱私就是（社群網站的）未來！」近年來飽受質疑的臉書（Facebook）執行長佐伯格（Mark Zuckerberg），在2019年的臉書開發者大會上宣布，用戶隱私將是臉書未來發展的重要支柱。這個宣示不只是呼應臉友們的心聲，也是迎合市場越來越明顯的變化。畢竟，私訊、限時動態、小型社團已成了臉書成長最快的應用。

《快公司》（Fast Company）引用研調公司GlobalWebIndex的調查報告指出，如今，有63%的人更偏好透過不公開的管道進行分享和討論，而這個趨勢在未來幾年只會加速。

為了應變，臉書正著手整合旗下的Messenger、IG、WhatsApp等三大即時通訊平台，以滿足用戶跨平台私訊的需求。IG還推出了名為Threads的全新App應用程式，此App提供了簡單易用的圖檔與影音傳訊功能，但，重點來了！僅限IG裡互相設為摯友的人通訊，號稱要成為用戶「好友數最少」的私訊App。

趨勢二：企業必須在社群網站上有「態度」

現在的消費者買的不只東西，還要買「態度」。根據全球最大客戶關係軟體業者Salesforce的報告，有73%的消費者表示，挑選品牌時會考慮該企業對社會責任的態度。

所以未來，更多企業需要透過社群媒體，表達組織的核心精神和價值。發布這份報告的Hootsuite執行長霍姆斯（Ryan Holmes），特別舉牛仔褲品牌Levis‘為例，該公司2019年3月在紐約證券交易所掛牌上市時，同時在社群網站上清楚表達出，公司對環境議題、槍枝管制、LGBTQ性別平權、員工產假的態度與承諾，成功在消費者心目中留下良好印象。

但他也強調，百事可樂（Pepsi）、吉列（Gillette）近期在美國行銷活動上踩滑鐵盧，被批評只是用政治正確來洗白品牌，代表了企業若沒拿出誠意、做出承諾，光靠膚淺跟風，是沒有用的。

趨勢三：TikTok強勢崛起，臉書積極備戰

近年新竄起的短影音平台TikTok（抖音在中國以外的品牌），原本在西方沒沒無聞，2019年突然變成主流，躋身世界上安裝數前三大App，現在每個月有8億個活躍用戶。

《快公司》分析，TikTok如此成功的原因，除了一天300萬美元的超高廣告預算、能鎖定個人興趣的AI演算法，更重要的是，能讓用戶很容易就能發揮創造力、獲得樂趣。它提供了許多無厘頭的貼圖、濾鏡，讓人們回到早年還沒有網紅、網美強占社群媒體版面時，那個更真實的社群互動年代。

雖然TikTok目前因與抖音的共同母公司字節跳動，出現內容審查和資安疑慮，導致用戶流失速度幾乎和新增的速度一樣，但Tiktok所帶起的新社群網站潮流已經勢不可擋，就連臉書和IG都紛紛效仿。2018年臉書推出仿抖音的「Lesso」，並未獲得用戶青睞，2019年11月派旗下的IG推出「Reels」迎戰，這次可是來勢洶洶！

趨勢四：隱藏按讚和愛心數，削弱KOL影響力

霍姆斯觀察，近年來，由於社群網站上的演算法優先顯示具煽動性、甚至有誤導性的新聞，追蹤數和按讚數也變相鼓勵譁眾取寵的分享，而非鼓勵用戶認真參與討論，公開的留言論戰，還導致了網路霸凌現象。

但最近各家業者終於祭出解決問題的具體行動了，最明顯的是，IG決定在美國等市場測試隱藏貼文的愛心數，這麼做的動機是：鼓勵用戶依據自己的真實喜好上傳照片或文章，不要盲目從眾騙讚。臉書和推特也正在測試類似功能。他認為，到了2020年，社群網站將會繼續延續這趨勢，設法讓網路參與更健康而有意義。

用戶表示少了愛心數的影響，用起IG來壓力更小、更自由。 歐新社
用戶表示少了愛心數的影響，用起IG來壓力更小、更自由。 歐新社
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《哈芬登郵報》（Huffington Post）的一篇文章指出，用戶表示少了愛心數的影響，用起IG來壓力更小、更自由。但KOL（網路意見領袖）們則大為緊張，《商業內幕》（Business Insider）發現，網紅們已經注意到自己貼文的愛心數越來越少，粉絲的參與度越來越低。加拿大網紅威蘭德（Kate Weiland）受訪時指出，看不到愛心數，「就像表演結束後，卻沒響起掌聲。」

霍姆斯預測，趨勢四與趨勢一的效果相加後，恐怕將大幅削弱KOL們的影響力

趨勢五：社群網站廣告來到高峰反轉的臨界點

社群網站能否投放政治廣告？成了近來的熱門話題，但對於經營平台的科技巨頭而言，更現實的挑戰是：社群平台上的廣告已經多到極點，面臨反轉。《快公司》估算，光是美國，有約8600萬名用戶以廣告攔截軟體來阻擋網路廣告，擋掉的廣告價值，一年約等於200億美元。

廣告爆多的問題出自，現在的社群網站太依賴廣告收入。臉書營收有98％來自廣告，推特則約85％。但到了2020年，預期可會看到其他商業模式崛起。例如，《金融時報》報導，維基百科的創辦人威爾士（Jimmy Wales），在2019年推出了自己的社群網站「WT: Social」，功能類似臉書，但完全沒廣告，主要收入是靠用戶打賞；騰訊也是一例，只有17%營收來自廣告，其他收入來自遊戲、電商支付、和影片訂閱等等多樣化服務。

霍姆斯分析，整體來說，2020年有望成為社群網站轉型的關鍵年，一方面是，人們已經清楚知道使用社群平台的好處和陷阱；另一方面，社群網站也認知到自己對使用者所造成的負面影響，承諾作出改變。社會大眾施予的壓力，正迫使社群網站有所行動，2020年將會是檢驗他們是否在獲利和社會責任中取得平衡，做出有利公眾抉擇的一年。

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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