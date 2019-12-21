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挺韓大遊行即將登場 人潮湧入警力戒備

減少外部仰賴 Facebook可能投入自有作業系統研發

2019-12-21 11:14楊又肇

相關消息指稱，Facebook目前正著手打造自有作業系統，藉此降低對於Google旗下Android作業系統的依賴。

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The Information網站報導，Facebook此項自製作業系統名稱為「Facebook OS」，但似乎並非最終採用名稱，而可能只是暫稱。

目前Facebook推出的硬體裝置中，包含Portal系列裝置，或是Oculus Go在內裝置都是採用以Android為基礎的客製化作業系統。而在更早之前，Facebook與HTC攜手合作打造的HTC First，其實也是採用Android為基礎的作業系統，並且將操作介面換上以Facebook Home為設計版本。

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而在此之前，負責Facebook AR、VR項目的負責人Ficus Kirkpatrick便曾暗示Facebook準備打造自有作業系統的可能，因此這次傳出Facebook準備打造名為「Facebook OS」的作業系統，似乎並非空穴來風。

自行投入作業系統生態，同時維持與其他作業系統整合，對Facebook而言將能確保更完整的服務使用生態，不僅能透過他人推行作業系統擴展服務，同時也能透過自有作業系統鞏固一定使用人數，並且達成軟硬體整合效果，甚至也能推動自有服務生態體系。

不過，一旦Facebook自行打造作業系統，或許更代表Facebook將更進一步掌握用戶隱私內容。

除了作業系統，Facebook目前也已經自行投入硬體設計，甚至也針對本身網路服務使用伺服器投入客製化設計，藉此讓服務運作效率提昇，同時確保本身主控權。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Facebook

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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