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不想被找到都不行 臉書坦承用這些方法追蹤你

2019-12-18 17:48中央社 舊金山18日綜合外電報導

臉書表示，用戶被標註在特定地點的一張相片裡，或是在一個地點打卡，例如和友人共進晚...
臉書表示，用戶被標註在特定地點的一張相片裡，或是在一個地點打卡，例如和友人共進晚餐期間在一家餐廳打卡，都是臉書找出用戶所在位置的方法。圖／路透社
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社群網路龍頭臉書公司（Facebook Inc.）致函美國聯邦參議員透露，即使用戶選擇不被追蹤，臉書仍然能藉由相片標註和打卡地點等方式判斷用戶的所在位置。

法新社報導，臉書在信中解釋用戶明明選擇不分享精確位置資訊給臉書，臉書仍有辦法知道用戶人在哪裡的原因。這封信在社群媒體上瘋傳。

臉書主張，知道用戶所在位置好處多多，包括顯示附近店家的廣告、對抗駭客，以及打擊不實訊息等。臉書是應2名聯邦參議員要求提供資訊而做出回應。

共和黨聯邦參議員霍利（Josh Hawley）推文寫道：「根本就沒有什麼退出，根本無法掌握自己的個資。這就是大咖科技業者，這也是國會需要採取行動的原因。」

臉書表示，用戶被標註在特定地點的一張相片裡，或是在一個地點打卡，例如和友人共進晚餐期間在一家餐廳打卡，都是臉書找出用戶所在位置的方法。

用戶有可能在臉書的購物專區買東西時分享地址，也有可能直接就把地址寫在自己的個人檔案裡。

用戶張貼貼文時，除了分享地點資訊外，用戶用來連線上網的裝置也會得到IP位址，用戶的所在位置就會被標註出來。

臉書表示，知道用戶大略的位置能幫助臉書和其他網路公司，藉由偵測到可疑登入活動來保護帳號安全，例如一名住在歐洲的用戶卻從南美洲登入帳號時，臉書就會偵測到異常。

IP位址也能藉由顯示潛在惡意活動大概的來源，來幫助臉書等公司對抗不實訊息，像是可能針對某個特定國家的一連串政治導向貼文。

臉書近日表示，已經就明年年初將在總公司所在的加州生效的「加州消費者隱私法」（CaliforniaConsumer Privacy Act, CCPA）做好準備。

加州消費者隱私法將讓網路使用者有權知道科技龍頭公司收集了什麼資料，以及分享給誰。

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